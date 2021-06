Eliana Bertinetti: "Es importante que los rafaelinos conozcan las obras de Remo Pignoni"

Sin lugar a dudas, nunca es fácil encontrar una vocación. No siempre lo que nos interesa de pequeños es lo que haremos de grandes. Y ese fue el caso de Eliana Bertinetti, una mujer que tras considerar ser veterinaria o inclinarse por el lado de la medicina, terminó decidiendo a los 17 años introducirse en el mundo de la música, particularmente, en el del canto lírico.“Mi interés por la música surge en realidad bastante tarde para mi gusto”, comienza diciendo Eliana, quien inició sus estudios con Antonio Fassi y continuó con Gabriela Maset en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni.“A mis 17 años me di cuenta que me gustaba cantar, que afinaba y empiezo a escuchar las voces líricas en lo que es el género metal. Me atrajo muchísimo y cuando comienzo a estudiar en la Escuela de Música Remo Pignoni, que tiene una proyección académica, me empiezo a interesar por la música lírica, la ópera, todo lo que sea canto lírico académico”, explica la actual profesora de canto de la institución municipal, quien asegura que fue todo “muy repentino y sorpresivo”.Sobre todo para su familia, quienes no se dedican a la música. Pese a ello, Eliana revela que sí hay una inclinación por lo vocal: “Mi papá y mi mamá estudian canto, y mis abuelos iban a coro. Entonces, en lo vocal había una gran atracción por parte de mi familia. Eso me lo transmitieron ellos. No así lo instrumental, solo mi abuelo toca el acordeón, pero tampoco se dedicó”. Es importante aclarar que la cantante también estudió piano en el profesorado.A su vez, rápidamente Eliana encontró a personas que la inspiraron y apoyaron para que continúe en el camino de la música, que al día de hoy lleva transitando hace 15 años: “Fue mi abuela quien me motivó muchísimo a estudiar canto. A los 17, cuando empiezo a darme cuenta de que me gustaba mucho cantar, ella me llevó de un profesor, Antonio Fassi, y él también me motivó muchísimo, porque creía mucho en mí y en mis cualidades vocales. Al año siguiente empiezo a estudiar en la Remo Pignoni y mi profesora Gabriela Maset también fue de gran motivación para seguir y no dejar, porque no es fácil a veces para alguien que empieza de cero, no sabés por dónde encarar. Así que ellos fueron los inspiradores de mi vocación, de mi formación y gracias a ellos aprendí a confiar en mí misma, a no abandonar y a querer superarme”.Sin embargo, la artista no solo se formó en Rafaela, sino que también obtuvo una beca para continuar sus estudios en la ciudad de Santo Tomé, en la Fundación de Cantantes Líricos. Luego comenzó a estudiar por su cuenta con profesores particulares de Buenos Aires y tras no poder continuar debido a la pandemia, Eliana obtuvo otra beca, pero esta vez de Juventus Lyrica, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja promoviendo a los artistas jóvenes y desarrollando un espacio de excelencia en la capital del país; a la que asiste de manera virtual.“Cuando me recibo de cantante lírica la pregunta fue ¿qué hago ahora? A todos nos da un poco de miedo decir ya está, estoy en una ciudad en donde no hay actividad lírica, donde no hay cantantes, donde si quiero seguir cantando me tengo que ir a vivir afuera. Lo hice en su momento cuando se pudo, pero yo no quería dejar de vivir en Rafaela, entonces me pareció que lo que quería hacer era generar esa movida. No solamente por mí misma, sino también por mis alumnos, compañeros y aquellas personas que conozco y sé que les encanta escuchar esa música. Entonces dije ‘estaría bueno organizar un proyecto cultural que se llame Lírica Viva”, señala Bertinetti.Finalmente, en 2018, Eliana cumplió su meta y fundó Lírica Viva, un proyecto cultural para mantener vigente el arte y a los cantantes en actividad. Se trata de “una movida que se viene generando en diferentes ciudades de la provincia, por ejemplo, en Rosario, Santo Tomé, Santa Fe, Paraná y ahora Rafaela”.Hace algunos meses atrás, Lírica Viva fue uno de los proyectos beneficiados por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) con un subsidio, tras participar de la Convocatoria de Fomento Productivo y Solidario 2020.“La solicitud que se hizo al INAMU fue grabar material de compositores santafesinos que hay poco y nada, son poco conocidos a nivel local y nacional. Entonces, fue como darle un nuevo protagonismo a estos compositores, hacer conocer y escuchar su música”, detalla Eliana.Para ello, la cantante decidió homenajear a Remo Pignoni y Carlos Guastavino: “Con la pianista Natalia Krilich dijimos de grabar el tema ‘Por el sur’, porque, además de ser uno de los más conocidos de Remo, también es muy bello. Escuchando toda la obra de Remo es uno de los que sigo eligiendo. Y también por este mensaje de libertad, de patria”.El videoclip fue lanzado el 26 de mayo, debido a que este es el mes de Remo Pignoni, a través de su cuenta personal de Instagram (Eli_lirica).En relación a ello, Eliana señala: “Por ahora lo lanzamos vía virtual y más adelante, cuando se pueda, tenemos la pretensión de organizar un concierto, para no solamente presentar ese tema de él, sino también otras canciones de Remo Pignoni vocales que, aparte de ser muy bellas, estamos en una ciudad en donde él nació y murió, y es súper importante que los propios rafaelinos lo conozcan y conozcan sus obras”.El video de Remo fue grabado en la Escuela de Música Remo Pignoni, precisamente en el auditorio. “La verdad que quedó muy delicado y me encantó hacerlo en la escuela que lleva su nombre”, expresa Eliana. La grabación y edición del sonido del mismo fue hecho por Camilo Mansi, perteneciente al Estudio Genio del Dub; la cámara estuvo a cargo de Alejandro Dentoni, Emilia López y Andrés Dentoni, mientras que la edición fue realizada por este último.Con respecto a ello, Eliana manifiesta: “Destinamos un día para la grabación del video y del audio juntos, o sea, se hizo todo en simultáneo, porque yo quería buscar esa naturalidad en el sonido, en la producción musical y visual. Y estoy muy contenta con lo obtenido”.Pese a que el video de Guastavino aún no fue lanzado, Eliana asegura que “será una sorpresa para fin de año” y adelanta: “La canción del segundo video es ‘El clavel del aire blanco’. Participa una artista local que es profesora de danzas. Ese video está bueno porque tiene una propuesta audiovisual diferente”.Por último, Eliana Bertinetti remarca: “La intención de Lírica Viva no es solamente que uno cante, mantenerse en actividad, sino también contagiar a otros. Visibilizar a cantantes, músicos y a todas aquellas personas que forman parte de esto, todas las personas que hacen posible el arte, no solamente el que lo hace concretamente, sino todo el que colabora en ese proyecto. Cuando preguntan ¿y quién hay en Rafaela? Bueno, acá hay gente dispuesta, entrenada, en formación, para poder hacer un concierto digno. Me parece súper interesante que Rafaela tenga un grupo de cantantes líricos”.