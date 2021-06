Festejo patronal solo en formato virtual

El 13 de junio es la fiesta principal San Antonio de Padua en la que se multiplican los gestos de oración, de agradecimiento, de solidaridad y esperanza. En Rafaela, la Parroquia en honor a este Santo fue creada oficialmente el 15 de marzo de 1962 en el corazón de barrio Alberdi. A finales de ese mes, el por entonces obispo de Rafaela, monseñor Vicente Zazpe, designó como párroco a Aldo Zurbriggen, quien estuvo al frente del templo hasta su fallecimiento, el 8 de abril de 1995.Debido a la normativa vigente en el contexto del Covid-19, que prohíbe la circulación vehicular y la realización de celebraciones religiosas con presencia de fieles, este domingo a partir de las 10:15 hs, se llevará a cabo la transmisión a través de la cuenta de Facebook en vivo del rezo del Rosario, para invocar el fin de la pandemia, en el mes del Sagrado Corazón.Posteriormente, a las 11 horas, el presbítero Antonio Navarro presidirá la Celebración Eucarística a través de esta fanpage. "Te invitamos a que en familia, amasen y cocinen el Pan de "San Antonio", para que forme parte del Altar familiar. Será bendecido durante la transmisión de la misa", destacaron desde la Parroquia.Vale la pena, en teste marco, rescatar un comentario de uno de los fieles en la red social mencionada, para poner en valor la importancia de la parroquia en la vida del barrio y de sus vecinos. "Todos los 13 de junio recuerdo con mucha emoción mi 1ra. Comunión en lo que era antes la capillita San Antonio, casi toda mi vida, viví en este barrio, me casé bauticé mis hijos y siempre en mi querida capilla San Antonio. Cuando era niña las lindas kermeses, y la venta de comidas caseras que muchas familias aportaban, en fin, hermosos recuerdos de aquella pequeñita y acogedora capilla del barrio. Hoy con 76 años lamento no poder participar en la misa de nuestro santo, pero la seguiré como hacemos ahora todos los domingos en forma virtual", expresó.San Antonio de Padua está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, vela por los solteros y protege a los hijos. De hecho, uno de sus milagros más famosos que ocurrió con el pequeño Tomasito, un bebé de 20 meses. Tomasito estaba a punto de morir ahogado. Su madre rezó a este sacerdote franciscano del que era devota y, por su intercesión, el pequeño se salvó de morir ahogado.La agencia católica Aica destacó diez datos curiosos de uno de los santos más queridos y populares entre los católicos cuya fiesta se celebra el 13 de junio.Nació en 1195 en Lisboa (Portugal). Se llamaba Fernando de Bulloes y Taveira de Azevedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano.A los 15 años ingresó a los Canónigos Regulares de San Agustín. Diez años después ingresó a los Frailes Menores Franciscanos.Decidió ingresar a los Frailes Menores para predicar a los sarracenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retornar.Tenía una voz clara y fuerte, talante imponente, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros.Fue testigo de una aparición del Niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se le representa junto al Niño.En la ciudad de Padua (Italia), un joven de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ira. Arrepentido, confesó su falta a San Antonio quien le dijo: "El pie de aquel que patea a su propia madre, merece ser cortado". Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo.Su fama de obrar actos prodigiosos nunca ha disminuido y aún en la actualidad es reconocido como el más grande taumaturgo de todos los tiempos.León XII lo llamó “el santo de todo el mundo” porque por todas partes se puede encontrar su imagen y devoción. Es patrón de los pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros.Por esta razón algunas personas llegan a poner su imagen de cabeza, sin embargo, esa es una superstición y una práctica no cristiana.El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte en Pentecostés el 30 de Mayo de 1232.