Carta de Lectores

¿Qué hice Yo cuando la vida humana fue amenazada?Sr. Director:Cuando esta pandemia pase y podamos analizar lo vivido desde otra perspectiva, va a ser muy difícil evadir los reclamos interiores que surjan.¿Entendimos el riesgo que enfrentó el género humano con este coronavirus?La historia revisará el proceder de los gobernantes, de la ciencia, de los medios de comunicación y de todos los que tuvieron responsabilidades colectivas en este suceso. Probablemente, con errores y aciertos, el balance será positivo.Pero existe un análisis individual que cada integrante del género humano debería realizar, ya que la supervivencia de la humanidad es responsabilidad de todos, y este coronavirus está demostrando que aún puede ganar la batalla.Cuál va a ser el resultado de esta guerra es imposible de saber ya que enfrentamos a un virus con una capacidad de reacción muy superior a la nuestra. Su poder de adaptación para sobrevivir nos aventaja ampliamente y esto nos ubica en una situación de riesgo.Personalmente, no me siento conforme con mi proceder individual frente a esta amenaza. No creo que mi responsabilidad se limite a cuidarme, pero no encuentro la forma de ayudar.Observo los contagios, las muertes,, el esfuerzo del sistema sanitario y de nuestros gobernantes que se van agotando en esta lucha y no puedo dejar de pensar que en un momento de riesgo para la humanidad me quedé observando como otros peleaban por mí.Susana B. F. SánchezDNI 10.636.304Rafaela