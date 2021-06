La censura en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro elevó de 13 a 30 millones de dólares la indemnización por "daño moral" que el diario El Nacional debe pagar al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó el propio medio, que adjuntó una foto de la notificación de la ejecución de embargo."Ya no son 13,36 millones de dólares. Ahora El Nacional deberá pagarle a Diosdado Cabello 30,05 millones de dólares por concepto de daño moral, según el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas", escribió el rotativo en su página web.El pasado 16 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia que determina que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.Cabello, hoy diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.El artículo no hacía otra cosa que citar la información de The Wall Street Journal y ABC, que no solamente no fue desmentida, sino que fue ratificada durante los años que pasaron desde entonces.El Nacional publicó un artículo de ABC firmado por Emili J. Blasco y titulado "EEUU: es consistente vinculación de Cabello con el narcotráfico". Luego hubo más artículos de seguimiento.Sin embargo, por razones aún no del todo claras, estas publicaciones, que motivaron la furia del líder chavista, ya no están disponibles en el sitio web del periódico. Sí es posible encontrar, en cambio, la investigación original de The Wall Street Journal y el artículo que reprodujo en sus páginas ABC.El pasado 14 de mayo, la Justicia venezolana decretó el embargo de la sede del diario El Nacional, fundado en 1943, como parte de la indemnización.La asesora editorial del prestigioso medio de comunicación, Alba Sánchez, criticó la forma violenta como la dictadura chavista tomó por la fuerza las instalaciones del periódico y denunció que la medida forma parte de "una satisfacción personal de Diosdado Cabello".La periodista señaló que la ejecución arbitraria que llevó a funcionarios de la dictadura a tomar el edificio, responde a una acción personalizada en la que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela "se vale de su poder dentro las instituciones que maneja el régimen, para lograr estos resultados".Por su parte, Miguel Henrique Otero, director del diario, denunció que el régimen de Nicolás Maduro embargó el prestigioso medio de comunicación con la intención de "entregárselo a Diosdado Cabello para su fruto personal".Otero, desde España, en donde se encuentra exiliado, dijo que la forma en la que la dictadura chavista llevó a cabo el embargo, es una nueva modalidad de expropiación, distinta a las que empleaba el fallecido Hugo Chávez."Cuando ellos cerraron Radio Caracas Televisión (RCTV) al principio del gobierno de Chávez, lo expropiaron e hicieron un canal del Estado", recordó Otero, quien considera que Diosdado Cabello "es el hombre que tiene más poder en Venezuela".Además, el director de El Nacional aseguró que Cabello "controla los tribunales, el aparato del partido, la represión y los ingresos", para agregar que "Maduro tendrá los ministros, pero el poder real lo tiene Diosdado".Esta no es la primera arremetida que padece El Nacional por parte del régimen socialista. Las rotativas se detuvieron tras dos décadas de duro enfrentamiento con los gobiernos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro, a lo largo de las cuales decenas de medios independientes desaparecieron.En el año 2013 el periódico enfrentó graves problemas, cuando el régimen creó una corporación que monopoliza la importación y venta de papel para prensa.Más de la mitad de los 134 periódicos que circulaban entonces en Venezuela dejaron de imprimirse, según la ONG Espacio Público, defensora de la libertad de prensa.Los medios audiovisuales no han sido ajenos a lo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) tilda de "escalada" contra la libertad de expresión. En 2017 salieron del aire 52 radios y ocho canales de televisión, entre ellos CNN en Español.El Nacional, que llegó a tener 72 páginas en cinco cuerpos y varias revistas, había reducido sus ediciones a 16 páginas y limitado su circulación a cinco días a la semana. Ahorrando papel, el tiraje bajó a unos 5.000 ejemplares diarios frente a los 250.000 que registró en 2014 los fines de semana."Setenta y cinco años de resistencia se fueron en una noche definida por un paréntesis. El ambiente nostálgico se podía percibir en los pasillos del periódico".