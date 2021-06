El comercio celebra la extensión del horario

Tal como se venía pidiendo en función de considerar que con los protocolos la actividad comercial no fomenta contagios, el viernes por la noche llegó la confirmación a través de las medidas oficializadas por parte del gobierno provincial, en donde se habilitará a los comercios trabajar hasta las 19.Al ser consultada Florencia Muriel, como coordinadora de Paseo del Centro, señaló: “Sin dudas es una noticia importante que podamos trabajar más horas por la tarde, está buenísimo, porque la verdad que con estas restricciones que había, la tarde prácticamente para el comercio estaba perdida, con lo cual, los últimos anuncios generan mayores expectativas de ventas, sobre todo teniendo en cuenta que es la semana previa a una fecha importante para el comercio, como es el Día del Padre”.“Insisto, estamos contentos con esta nueva normativa que nos permite poder extender nuestro horario a la tarde, de cualquier manera remarcar que nosotros esto lo veníamos pidiendo y sobre todo que veníamos pidiendo también la cantidad de otro tipo de actividades que también estaban bloqueadas, por eso esto lo tomamos como una respuesta positiva después de tantos pedidos que venimos haciendo desde hace un tiempo”, dijo la dirigente.La coordinadora de Paseo del Centro, apuntó asimismo: “Nosotros todos los días estamos elevando reclamos y pedidos de los comerciantes, de los gastronómicos que también la verdad que la están pasando bastante mal: Las necesidades son cada vez más grandes y hay que tener en cuenta que las ventas cayeron muchísimo y a la gran mayoría les afectó mucho el cambio de horario, porque Rafaela no es una ciudad que está acostumbrada a salir a la hora de la siesta y las últimas semanas la tarde prácticamente para el comercio estuvo perdida, por eso también tanta insistencia en poder extender el horario. Creemos y estamos convencidos de que en cada uno de nuestros comercios el contagio es mínimo, porque no se nos amontona gente y contamos con todas las medidas de higiene, de seguridad que tenemos que tener por tema de protocolos; por eso insistimos tanto en que por favor y aunque sea por esta semana nos permitan extender el horario. Fue una decisión acertada finalmente brindarnos esa posibilidad”.“El año pasado también estábamos guardados, pero teníamos otra esperanza en realidad para este año a partir de que en noviembre, diciembre se empezó a ver cierta normalidad; ahí todos pensamos que íbamos a poder trabajar, y aunque sabíamos que podía ocurrir una segunda ola de contagios, no sabíamos que nos iba a afectar tanto y que iba a ser tan fuerte en nuestra ciudad. La verdad que es angustiante, porque no es lo mismo ni para uno festejar el Día del Padre otra vez cada uno en su casa y para el comercio, realmente se nos está haciendo muy difícil poder seguir sosteniendo nuestras puertas abiertas de esta manera y con esta situación”, expresó.PARA RECUADRO“Todos los comercios son esenciales”José Frana, vicepresidente de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe (FECECO), habló de la decisión adoptada por la provincia para la próxima semana, en relación a los nuevos horarios para el sector y dijo: “Cómo ya hemos dicho en alguna otra oportunidad, nosotros desde el comercio bregamos por la normalización de los horarios y fundamentalmente la apertura de todas las actividades, porque como bien lo estamos manifestando en una campaña que estamos llevando adelante, donde sostenemos que todos los comercios son esenciales, con lo cual la categorización de esenciales y no esenciales es una categorización arbitraria, porque para quien ejerce la actividad su actividad es esencial porque de eso depende exclusivamente su ingreso”.“Celebramos que se normalice un poco el tema horario que fue un pedido que se vino haciendo desde la institución y también desde FECECO, pero creemos que todavía hay que seguir adelante, creo que tienen que seguir avanzando el proceso vacunatorio sobremanera, para que por favor lo antes posible se pueda normalizar y fundamentalmente lleguen las ayudas para quienes todavía no han podido abrir. Ese es otro de los elementos fundamentales que sigue estando ausente en la discusión, porque no está llegando la ayuda que los sectores necesitan, ni de la forma que lo necesitan, ese es un poco el planteo que venimos sosteniendo”, afirmó Frana.