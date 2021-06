¿Quiénes son los aliados de Juntos por el Cambio?

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Ante la decisión de extender el espacio, Juntos por el Cambio ya dialoga con tres dirigentes opositores para ampliar la base de cara a las próximas elecciones de medio término: Ricardo López Murphy, José Luis Espert y Margarita Stolbizer.Con los tres dirigentes ya se encararon diálogos para intentar cerrar una gran PASO que sume votos "por derecha y por izquierda".De hecho, la líder del GEN puso como condición que se le cambie el nombre a Juntos por el Cambio para poder sumarse. Según supo NA, esa tarea de encontrar una nueva denominación ya se le encargó a un grupo de creativos.La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, tras un intenso debate, resolvió que es necesario ampliar la coalición lo máximo posible, con el fin de derrotar al Frente de Todos en la contienda electoral que se avecina y que todo el arco político considera clave pensando en 2023."La madre de las batallas" se dará nuevamente en la Provincia de Buenos Aires, donde tanto el oficialismo como la oposición tienen numerosos problemas para el armado de las listas.En Juntos por el Cambio consideran fundamental que el oficialismo, que pese a varios conflictos internos se mantiene unido, no logre ganar en el territorio más poblado del país, así la correlación de fuerzas en el Congreso se mantiene estable y no existe mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras.En la oposición creen que es muy importante mantener el equilibrio en el Congreso debido a los proyectos vinculados a la Justicia que hoy no logran ser sancionados por el oficialismo debido a que le faltan votos.Los liberales que ya dialogan con la principal fuerza opositora habían sostenido en un principio la necesidad de formar una interna "exclusivamente liberal" al menos en las elecciones de medio término, pero esa idea parece estar siendo desplazada.Entre lo que observan estos dirigentes está que todos los países de Latinoamérica se encuentran muy polarizados, con poco margen para el surgimiento de nuevas propuestas y amenazados por "gobiernos de izquierda" en el caso de que no se imponga la coalición de centro derecha."Con lo que pasó en Perú, vemos que se está conformado un nuevo eje entre Venezuela, Cuba y Perú. Y la Argentina aparece en la mayoría de las decisiones y posiciones internacionales alineada a Caracas y La Habana, entonces no podemos hacer la vista gorda", señaló uno de los asesores en materia de política internacional de los liberales.Juntos por el Cambio tiene hoy a varias mujeres en el primer nivel del espacio que podrían encabezar las listas bonaerenses: la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la dirigente Elisa Carrió, de la Coalición Cívica.