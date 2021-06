Se hará un acampe para pedir por la libertad de Milagro Sala

BUENOS AIRES, 13 (NA). - La agrupación Tupac Amaru realizará el próximo 6 de julio un acampe en Plaza de Mayo para pedirle al presidente Alberto Fernández que "tome posición para cesar con la arbitrariedad de tener una presa política como Milagro Sala en la Argentina"."El acampe va a ser un llamado al Gobierno nacional para que tome posición y ejerza su rol como Poder Ejecutivo y libere a Milagro (Sala)", resaltó Alejandro Garfagnini, el coordinador nacional de la Tupac Amaru, durante una entrevista con NA.En ese marco, pidió "cesar con la arbitrariedad de tener una presa política como Milagro en la Argentina", y consideró que "es un absurdo para la democracia"."Lo que sabemos del Presidente es lo que hizo público y su posición cuando fue a ver a Milagro al penal, antes de ser candidato. El año pasado hizo una declaración pública planteando que Milagro era una presa arbitraria, pero después no tuvimos más noticias", subrayó.En esa línea, Garfagnini consideró que "si el Poder Ejecutivo define que tiene una presa arbitraria, tiene que detener esa arbitrariedad y esa detención"."Eso no significa interferir con la Justicia, eso significa que el Poder Ejecutivo es un poder del Estado y tiene que coordinar con la Justicia para cesar esa detención que define como arbitraria", argumentó.Para el coordinador nacional de la Tupac Amaru, "se está ejerciendo el poder desde la neutralidad", y puntualizó que "en la política no existe la neutralidad, avanzas o retrocedes. También podés llevar adelante tu plan de Gobierno o hacer lo contrario a lo que dijiste en la campaña electoral"."No hay un punto intermedio, no hay neutralidad en esto. No se puede ser amigo de todo el mundo. Lo que pasa con esa neutralidad es que no hay decisiones políticas firmes que expresen nuestro proyecto político", concluyó Garfagnini.