Clubes rafaelinos piden reabrir

A través de la Comisión Asesora Municipal de Deportes, que tuvo reunión el miércoles, los clubes de nuestra ciudad elaboraron una nota dirigida al ministro de Gestión Pública de la Provincia, Marcos Corach, solicitando la inmediata reapertura de los mismos. También se envió una copia al senador provincial Alcides Calvo, para su intermediación ante las autoridades y el gobernador Omar Perotti.Consta de 13 puntos donde se explican de manera detallada los motivos de la solicitud. El detalle del petitorio, a continuación: «Vistas la disposiciones expresas en el Decreto 0770/21 de la provincia y considerando que:● La permanencia de instituciones deportivas y de actividad física de la localidad cerradas ha contribuido con la concentración de personas en espacios no controlados.● El cierre de las mismas no incidió en la disminución de contagios, al contrario, los números aumentaron.● Las instituciones trabajaron durante el año 2020 y hasta el momento del cierre con Protocolos establecidos por la Provincia y métodos de trazabilidad y burbujas que permitieron contribuir con la operatoria de controles y gestión de casos.● Las instituciones de actividad física y deportes de las ciudad, brindan un espacio de contención, con mecanismos de contralor que contribuyen al cumplimiento de las recomendaciones ( uso de barbijo, distanciamiento, higiene de manos, grupos reducidos, ventilación) para prevenir la ola de contagios.● Todas las actividades, adecuaron su metodología de desarrollo para cumplir con protocolos.● La realización de actividades al aire libre, o con aforo del 30% bajo el cumplimiento de protocolos , han demostrado no ser foco de contagios.● La organización de actividades en turnos, evita la concentración de personas y la socialización.● La actividad física, representa una herramienta significativa en el cuidado de la salud, a nivel preventivo y en etapas de rehabilitación.● El entrenamiento en ciertos casos, se asocia directamente con cuestiones de seguridad.● Las actividades deportivas son herramientas que fortalecen la disciplina, la responsabilidad, solidaridad y el cuidado del otro. Ayudan a reducir el estrés, la depresión y ansiedad, aumentadas en este caso por la situación que se esta viviendo, entre otros beneficios enumerados por la OMS, vinculados directamente con los agravantes enunciados para casos de COVID (diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etc).● El impacto negativo en las instituciones a nivel socio económico, generado por el cierre de las mismas, es notable y genera dificultades para cumplir con compromisos asumidos, entre ellos gastos fijos (sueldos, seguros, servicios, gastos de mantenimiento). Del funcionamiento de las instituciones , se desprenden muchas actividades, que son fuentes de ingresos de personas y familias. Es decir, el cierre impacta más allá de la institución en sí misma, y afecta al cúmulo de actividades relacionadas a ellas.● Hay actividades autorizadas, de carácter profesional, que no se diferencian, en su naturaleza, de las desarrolladas por las instituciones solicitantes en esta nota.● El decreto citado, posibilita la modificación de las decisiones tomadas por la provincia .Los abajo firmantes de la Comisión Asesora Municipal del Deporte de la ciudad de Rafaela, en representación de las entidades que la conforman, requerimos con carácter de urgencia, la inmediata habilitación para reapertura de las mismas y la creación de una mesa de trabajo conjunta, a fin de reforzar protocolos y trabajar en pos de enfrentar esta situación con el mayor compromiso asumido. Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, le saludamos atentamente».La nota fue firmada por la secretaria Silvia Piovano, el presidente Arístides Ravasio y el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Ignacio Podio.