La avivada para inscribir a Julián Alvarez en la lista

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó ayer la lista de 28 jugadores que afrontarán la Copa América 2021, que se disputará en Brasil, y entre las novedades está la presencia de Julián Alvarez (River) y la ausencia de Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania).

La Argentina fue de las últimas selecciones en confirmar a sus jugadores para el torneo continental, en donde debutará el próximo lunes ante Chile.

Con esta confirmación de Scaloni se ratificaron las ausencias que había dado a conocer Conmebol ayer: el defensor Juan Foyth (Villarreal, España) y el mediocampista ofensivo Lucas Ocampos (Sevilla, España).

En esa lista estaba Lucas Alario, pero finalmente fue desafectado por una lesión y su lugar lo ocupó Julián Alvarez.

El caso es que Alario sí estaba incluido en la lista de 50 preseleccionados de cara al certamen, y el joven de River no, y solo podía haber un cambio en esa lista por lesión.

Alario ya había sido desafectado y se fue del predio de Ezeiza, pero debió regresar a realizarse los estudios correspondientes para presentar ante Conmebol la constancia de que no podía estar para jugar el certamen.

Completan las cinco bajas el delantero Emiliano Buendía (Aston Villa, Inglaterra) y el defensor José Luis Palomino (Atalanta, Italia), quienes habían tenido poca o nula participación en los últimos compromisos del elenco albiceleste por Eliminatorias sudamericanas ante Chile y Colombia.

Tal vez una de las cosas llamativas de la lista es la presencia de cuatro arqueros, en gran medida porque Armani, si bien sigue dando positivo en las pruebas PCR, tiene el alta epidemiológica hace varios días tras contagiarse en el brote que se registró en el plantel de River, pero Conmebol le habría asegurado a la AFA que igualmente podrá ingresar a Brasil para disputar el torneo.

Sin embargo, Armani no pudo estar ni frente a Chile (en Santiago del Estero) ni contra Colombia, en Barranquilla.

Este punto de convocar cuatro arqueros también llama la atención, porque la reglamentación permite un cambio en ese puesto durante la competencia, teniendo en cuenta la pandemia de Covid- 19.

Argentina debutará ante Chile el lunes (a las 18:00 en Río de Janeiro) y luego enfrentará a Uruguay, Paraguay y Bolivia y los primeros cuatro avanzarán a cuartos de final.

Los convocados son:



ARQUEROS:

Franco Armani (River).

Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).

Agustín Marchesín (Porto, Portugal).

Juan Musso (Udinese, Italia).



DEFENSORES:

Gonzalo Montiel (River).

Nahuel Molina Lucero (Udinese, Italia).

Cristian Romero (Atalanta, Italia).

Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal).

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, Italia).

Germán Pezzella (Fiorentina, Italia).

Lisandro Martínez (Ajax, Holanda).

Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda).



MEDIOCAMPISTAS:

Marcos Acuña (Sevilla, España).

Rodrigo De Paul (Udinese, Italia).

Leandro Paredes (PSG, Francia).

Giovani Lo Celso (Tottenham, Inglaterra).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Guido Rodríguez (Betis, España).

Nicolás Domínguez (Bologna, Italia).

Alejandro Gómez (Sevilla, España).



DELANTEROS:

Lionel Messi (Barcelona, España).

Lautaro Martínez (Inter, Italia).

Nicolás González (Stuttgart, Alemania).

Sergio Agüero (Barcelona, España).

Ángel Correa (Atlético Madrid, España).

Ángel Di María (PSG, Francia).

Joaquín Correa (Lazio, Italia).

Julián Alvarez (River).