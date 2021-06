La fecha 12 con todo confirmado

En la tarde de ayer AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 12 de la Primera Nacional y Mariano González estará en nuestra ciudad, el próximo jueves cuando Atlético de Rafaela reciba a Instituto de Córdoba.Dicho encuentro, de la zona B, comenzará a las 15hs y se podrá seguir por TyC Sports Play. González tendrá como asistentes a Martín Grasso y Guido Córdoba. Como cuarto estará Darío Sandoval.A continuación, todo el programa de partidos, días, horarios y árbitros:15.10hs (tv) Atlanta vs Quilmes (Leandro Rey Hilfer), 17.10hs (tv) Mitre (SdE) vs Tigre (Yamil Possi), 21.10hs (tv) San Martín (T) vs Estudiantes (RC) (Emanuel Ejarque).14hs (tv) Belgrano vs Gimnasia (Mza) (Jorge Broggi), 15hs Chacarita vs Agropecuario (Héctor Paleta), 15hs Chicago vs Dep. Maipú (Nelson Soa), 15hs Alte. Brown vs Temperley (Gerardo Méndez Cedro), 15hs Estudiantes (BA) vs Alvarado (Julio Barraza).14hs San Telmo vs Guemes (SdE) (Sebastián Zunino), 14hs Villa Dálmine vs Dep. Morón (Juan Pafundi), 15hs Atlético de Rafaela vs Instituto (Mariano González), 15hs Brown (PM) vs Gimnasia (J) (Ramiro López), 15hs Brown (A) vs Tristán Suárez (Luis Lobo Medina), 15hs Santamarina vs All Boys (Andrés Gariano), 15.10hs (tv) Ind. Rivadavia vs Barracas Central (Pablo Giménez), 15.30hs San Martín (SJ) vs Ferro (Nazareno Arasa), 15.30hs Def. de Belgrano vs Almagro (Rodrigo Rivero).