“Es muy difícil aspirar a algo jugando así”

, nos tocó perder un partido 5 a 1 con Gimnasia de Mendoza pero ese día el equipo generó dos, tres situaciones de gol muy claras y hoy (por el jueves) la verdad que. Concreto, sin vueltas, así arrancó el diálogo con la prensa. En este reinicio de la temporada 2021 de la Primera Nacional, tras casi un mes de no jugar debido a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional y aceptadas por AFA por la pandemia de coronavirus, el equipo se volvió con las manos vacías de Jujuy, por eso el DT manifestó su malestar. Y continuó reconociendo:Si bien la ‘Crema’ marcha a sólo tres puntos de los puestos de clasificación al reducido por el segundo ascenso y sólo perdió tres partidos, ahora, luego de esta derrota son varios los equipos que se han colocado entre el elenco albiceleste y el propio Lobo Jujeño, que cumplida esta fecha 11, quedó cuarto en la tabla de la zona B. Claro esta que para ser protagonista, y más allá del acompañamiento de los resultados, la imagen debe ser totalmente otra. Y eso Otta lo tiene bien en claro:, y agregó: “Nos costó mucho ponernos en partido,. Lo que hablamos en el vestuario va a quedar ahí”.El encuentro chato, muy parejo y con pocas situaciones en los arcos, pero el elenco local supo (encontró) la posibilidad de abrir el marcador, la aprovechó y luego defendió la mínima conseguida. Al respecto, Otta remarcó: "Sabíamos que Otarola sacaba muy bien, que las contras iban a ser peligrosas y no podía quedar Soloa solo como quedó. Normalmente cuando pasan estas cosas te convierten, para rever un montón de cosas”.Dicho gol, el de Leandro González, llegó a los 28 minutos del partido y si bien el enojo de Otta viene por dicha jugada, la cual se habló y trabajó en la semana, lo poco que hizo el equipo como para revertir dicha desventaja, principalmente en el complemento, es lo que también dejó preocupado al DT.“Ellos son un equipo de mucho oficio, mucha experiencia, no nos dieron chances de poder generar nada, se cerraron bien atrás y lamentablemente no tuvimos el día muy claro,, declaró el entrenador albiceleste.. Si ganábamos estábamos terceros y metidos en el reducido y cumpliendo con el objetivo pero la verdad que jugando así es muy difícil sacarlo adelante, hay que mejorar mucho”, cerró Walter Otta.