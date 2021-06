16 Años de cárcel a quien violó a miembros de su entorno familiar por más de 30 años

Ayer, la Justicia provincial condenó a un hombre de 56 años, identificado como C.A.O., por haber abusado sexualmente, durante más de 30 años, a miembros de su entorno familiar.La sentencia fue impuesta por un Tribunal, en el marco de un juicio abreviado en donde el violador aceptó los cargos imputados.El fallo, que sienta un precedente en la historia judicial de Santa Fe, impuso una pena de 16 años de prisión tras haber declarado autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada (por la edad de las víctimas y por la guarda) en perjuicio de seis víctimas."Esta investigación sienta un precedente y es uno de los denominados leading case en la provincia de Santa Fe", resaltó la fiscal actuante, tras explicar que desde una mirada tradicional de la prescripción, no se hubiera podido investigar gran parte de los abusos y tampoco llegar a una condena."Tras una apelación que presentamos, un camarista entendió que los ilícitos no estaban prescriptos y habilitó la posibilidad de seguir investigando lo que había ocurrido en esa familia", valoró la funcionaria.El caso se ventiló luego de una investigación que llevó adelante la fiscal del área de Violencia de Género, Familiar y Sexual, de Santa Fe, quien estableció que los abusos fueron cometidos entre 1984 y 2015 y tuvieron lugar en la ciudad de San José del Rincón. La apertura de la causa tuvo su inicio en 2019 a raíz de una denuncia radicada por una de las víctimas en sede policial. A partir de allí, se inició una camino judicial que como primer paso logró llevar a audiencia imputativa al agresor sexual y posteriormente que permanezca detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva.De acuerdo a Aire de santa Fe, mediante un comunicado oficial la fiscal aseguró que "el condenado vulneró en reiteradas oportunidades la integridad sexual de integrantes de su entorno familiar". Además, precisó que "excepto la mujer que fue su pareja durante 30 años, las otras cinco víctimas eran menores de edad que transitaban su escolaridad primaria al momento de sufrir los ilícitos"."Había un marcado contexto de violencia física, psicológica y económica al que el condenado sometía a quienes convivían con él", dijo la fiscal.Y destacó que "en más de una ocasión, el hombre amenazó al hijo de su pareja con matar a familiares de ambos, e incluso lo amedrentó con un cuchillo y le tapó la boca para que no gritara".En cuanto a los ilícitos cometidos en perjuicio de la mujer que era su pareja, la fiscal aseveró que "el condenado la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad", y narró que "solía golpearla para evitar que ella opusiera resistencia al abuso".