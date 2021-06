“‘Under’ habla de lo que viví en el barrio”: Foket, la voz del Fonavi

Por Inés PlatiniEl no vive su día a día como cualquier otro, lo hace a través de la música. Con tan solo 19 años busca desde 2015 representar a “su gente”, como él los llama, por medio del rap y en sus letras nos muestra otra de las caras de Rafaela. El es Foket, un joven rafaelino a quien algunos consideran “la voz del barrio” 17 de Octubre.Su pasión por la música comenzó desde muy pequeño, aunque no siempre se inclinó por el rap. “Siempre fui del reggaetón, de la escuela de Daddy Yankee”, asegura Foket entre risas y agrega: “Desde chico mi sueño fue hacer reggaetón, pero ahora estoy haciendo rap, nada que ver”.Sin embargo, su inspiración no solo salió de Daddy Yankee, sino también de Gastón Sebastián Serrano, mejor conocido en la movida como Dtoke, un rapero y freestyler oriundo de Buenos Aires que actualmente compite en la FMS Argentina. “El que me enseñó mucho de freestyle es Dtoke. Él rapea hace 13 años. Con él yo conocí las batallas de freestyle y me puse a hacer con mis amigos”.Foket comenzó a rapear en 2015, pero tras algunos años participando en las batallas, finalmente en 2018 decidió lanzar su primer tema “Efecto sombrío”, el cual cuenta con 1784 visualizaciones en su canal de YouTube. No obstante, sus reproducciones subieron a 3710 con “Fonavi”, una canción que compuso para su barrio, el 17 de octubre, producida por Conebeat y cuyo videoclip fue hecho por Breaking Films y editado por Raplh (IG: roof.av).“Fonavi” es su gran logro, un tema que apenas escuchó el beat en YouTube supo que se lo quería dedicar a su barrio. “Una vez estábamos rapeando en una esquina, y uno que me conoce desde chico viene a escuchar y me dice: ‘Amigo, vos sos la voz del barrio, vos representás como a nadie el barrio’. Todo eso me genera mucho más orgullo que las visitas y la repercusión. Son cosas que no me voy a olvidar y que me dio hacer lo que me gusta”, relata Foket.Con más de 20 canciones publicadas en su canal de YouTube, ahora Foket llegó con “Under”, un tema con el que, al igual que “Fonavi”, buscó representar al barrio, pero esta vez de una manera “más profunda y menos familiera”.“Cuando escuché el beat supe que tenía que escribir algo que me represente y represente a mi gente”, declaró Foket. Seguidamente, explicó: “Lo escribí y dije ‘este tema se va a llamar Under’, porque underground significa el pibe que viene de abajo y que sabe rebuscársela de alguna manera u otra. Toda la canción es verdad, como mis amigos que están en las malas o mis amigos que están en las buenas, y salieron del underground. Es una representación de alguien que sigue luchando para tener algo en el underground y el que sale del underground y puede hacer las cosas bien, ir por otro camino. Son todas las cosas que viví en el barrio”.“Under” atravesó un largo proceso. La canción fue grabada a principios de 2020 y con la “maquetita” del tema grabó el videoclip en la Plazoleta Centenario, ubicada en Almirante Brown y Pueyrredón. Sin embargo, recién en septiembre de ese mismo año pudo producir el audio con Ralph y lanzarlo a las plataformas el 21 de mayo de 2021. A dos semanas de su estreno, el video ya cuenta con más de 400 visualizaciones en YouTube.A su vez, Foket forma parte de “Repartiendo Style Krew”, el grupo de rap que integra junto a Kuter, Pachu, Mack, Kapital y Javi Wan. Pese a que el conjunto se creó en 2014, Foket se sumó en 2017. Es más, su primer tema lo hizo con ellos hace tres años. Se trata de “Repartiendo Style”, el cual cuenta con 5463 visualizaciones en la plataforma de videos. En este punto, el rapero asegura que hay mucho arte en el barrio.Con respecto a la música que elige hacer, el joven señala: “Yo hago el rap que a mí me gusta escuchar, trato de que el sonido salga de tal manera que lo escuche hasta yo. Me gusta mucho escribir sobre lo que siento y a mi manera. Me gusta representar mi vida y que la gente tenga que entender la letra para aprendérsela”.Antes de terminar con la entrevista, Foket imaginó cómo continuaría su vida si en algún momento llegara a ser famoso con su música: “No olvidaría ni a palos el 17 (de Octubre), ni Rafaela, ni nada, porque es de donde yo salí y a donde siempre voy a volver. Es donde nací, siempre viví ahí, mi familia hace 38 años que vive en el barrio y a mis primeros amigos los tuve ahí. Es imposible olvidarme de eso”.Instagram: Foket.1Canal de YouTube: Fvcking Foket