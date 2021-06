Boomerang de cartelera

Hola amigos. En esta ocasión volvemos a unir la música con el cine. Hoy quiero dejarles títulos cuyos relatos, están acompañados de las mejores canciones originales hechas especialmente para la película, pero también hay clásicos de todos los tiempos, que le agregan ese plus a cada escena para que se disfrute un poco más. Una letra o una melodía llena del ritmo indicado, pueden generar en el espectador una energía que congenia a la perfección con los sentimientos de los personajes. Lo que trato de transmitir se ve reflejado mejor en largometrajes, con lo cual dejamos series afuera, y les voy a dejar para elegir entre 5 pelis que no van a fallar, así que prepárate para darle un toque mas al volumen de tu equipo y acompañar con alguna parte de tu cuerpo la banda que esté sonando y al mismo tiempo sumergirte en argumentos convincentes y muy entretenidos.(2017, acción, policial, suspenso, Estados Unidos) 113 minutos +16. Netflix/StremioBaby es un joven que se dedica a la peculiar labor de conductor de escape en robos a bancos. De niño sobrevivió a un accidente en el que sus padres murieron y le quedó tinnitus como secuela (zumbido en los oídos). Como catarsis permanente a este trauma, tiene siempre música sonando en sus auriculares. Obviamente cada canción encaja con la situación que vive nuestro protagonista. El tema es que asociarse a criminales para conseguir dinero fácil es un arma de doble filo y no tardarán en aparecer los problemas y deberá confiar en su intuición y sus aptitudes para salir airoso de cada obstáculo que se presenta. Una lista de más de 30 temas suena espectacular y le valieron nominaciones al Oscar por sonido y edición de sonido. El Reparto encabezado por Kevin Spacey y Jamie Foxx jerarquiza está muy buena opción para pasarla bien frente a la pantalla.(2021, comedia, live action, aventura, Estados Unidos) 134 minutos ATP. Disney plus/StremioExcelente propuesta familiar. Es para disfrutar la minuciosidad con la que se planearon y crearon los detalles que le dan un toque único a la historia de nada mas ni nada menos que Cruella Devil. Vamos a conocer la biografía no autorizada de la excéntrica Villana de la novela 101 dálmatas (También llevada al cine por Disney) y para contar su vida y sus momentos más destacados, no hay nada mejor que una buena canción acompañándolos. Y la elección es verdaderamente sublime ya que se complementan a la perfección con la personalidad del personaje principal. Vamos a conocer los porqués y los motivos que la llevaron a ser tan malvada y despiadada, siempre con toques de humor y aventuras que hacen valer con holgura la producción y trabajo que tiene encima este estreno de la plataforma de Walt. La lista de canciones recorre la metamorfosis de la protagonista de una manera eléctrica, la presencia del pop, el rock y punk se hacen sentir de la mano de Tina Turner, Blondie, Rolling Stones, Queen, The Clash para remontarnos a los 70 y 80s, pero también suenan referentes mas actuales como Florence and the Machine. No sigo nombrando la lista completa de las melodías contemporáneas porque ¡no me alcanzaría el espacio!(2010, drama, acción, biográfica, Estados Unidos) 115 minutos +18. Stremio/ On demandDe mis favoritas en los últimos 20 años, con una actuación magistral del Genio de Christian Bale, esta cinta basada en hechos reales es una obra que siempre vale la pena volver a ver por lo que se relata y tambien por las caracterizaciones y los personajes con los que nos encontramos a lo largo de la hora y 45 minutos que dura rodando en nuestra pantalla. Viajamos a la década del ochenta y nos encontramos con el Ex boxeador Dicky Eklund, que trata de redimirse de su presente y pasado, y para ello entrena a su hermano menor Micky Ward. Pero el infierno de las drogas y la delincuencia lo siguen acechando y le impiden avanzar y demostrar que puede ser el referente que su familia y amigos necesitan. A medida que van transcurriendo los minutos, cada momento y situación es acompañada por clásicos de todos los tiempos de los intérpretes más sobresalientes del mainstream musical del momento, y Here I go Again de Whitesnake es el ejemplo abanderado que te pone la piel de gallina cuando suena. Aparecen los Led Zeppelin, Aerosmith, Bee Gees, Red Hot Chili Peppers por solo nombrar algunos.(1991, drama, musical, Irlanda) 118 minutos +13 Stremio/On demandBueno este es un clásico personal. Otro descubrimiento sin ser buscado y un verdadero regalo musical resulta ser este drama irlandés. Nos vamos a Dublín, más bien al norte de la ciudad, un barrio obrero en el que vive Jimmy Rabbitte, un joven que ama la música negra y sueña con ser el manager de una gran banda de Soul. En esos años, sacar un aviso en el diario era la manera más eficiente de reclutar gente. Es así como se arma un grupo de rebeldes musicales y sociales que comienzan a ensayar clásicos del género. A partir de ese instante comienzan los problemas, los celos, la competencia, la envidia y el egoísmo obviamente. Llegan a tocar en vivo más de una vez y allí es cuando podemos disfrutar de ver un grupo de chicos tocando en vivo, temas tal vez desconocidos para la gran mayoría, pero el ritmo y la calidad de ejecución nos compenetra y nos hace sentir que esta banda es real, que la química está ahí y que pueden llegar alto. De esa manera suenan muchísimos acordes que podemos disfrutar de principio a fin durante el desarrollo de los acontecimientos. Un punto fuerte a mi gusto es el lugar adonde se filma, las locaciones, el folclore de un país más humilde que el resto del Reino Unido, pero con mucha sangre caliente en su gente, con la cual podemos sentirnos muy identificados a la hora de entender lo que significa hacer música, lograr el éxito y no perder literalmente todo en el intento.(2010, comedia, acción, fantasía, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón) 112 minutos, +13 Netflix/StremioEstamos frente a una mezcla de novela gráfica y videojuegos, llevada a la gran pantalla por Edgar Wright. Si bien pasó casi desapercibida en las taquillas luego de su estreno, tuvo su recompensa primero en los videoclubes y después en las plataformas de streaming. Hoy es casi una obra de culto por públicos jóvenes, pero también interesa a gente de todas las edades, principalmente por su lista musical y la originalidad de la trama. Scott es un chico de 22 años que toca el bajo en la banda de garage "Sex Bob Omb" que conoce a la chica de sus sueños, la enigmática Ramona Flowers. Pero para estar con ella deberá luchar contra sus 7 "EX" malvados y no será un trabajo fácil para nada. Aquí la música juega un rol muy importante y constante, no solo porque el protagonista toca un instrumento, sino porque suenan temas clásicos y también hechos específicamente para determinados momentos en el desarrollo de los hechos, y como en el título anterior que recomiendo vemos ejecuciones musicales en vivo y siempre está bueno ver este tipo de escenas. Si bien es una Teen Film, es super divertida y sólo tenés que dejarte llevar por la originalidad de lo que se cuenta y ¡la vas pasar bárbaro!