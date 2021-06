Nuevas formas de vivir en la ciudad

El juego está abierto y son muchos los arquitectos y desarrolladores con ideas renovadas. La vida en la ciudad ofrece nuevas experiencias.es el nuevo emprendimientoy se considera un claro ejemplo de un nuevo estilo de vida.El predio elegido forma parte del nuevo distrito Palermo Green, que incorpora a la Ciudad de Buenos Aires 110 mil metros cuadrados y suma parques, infraestructura e innovación a una zona postergada de la ciudad. Cerca del centro comercial Distrito Arcos y del Polo Científico Tecnológico (ex Bodegas Giol), donde se encuentra el Centro Cultural de la Ciencia y la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología,Sens Luxury Homes cuenta con una manzana completa. Los arquitectos que lo diseñaron coinciden en que el desarrollo se inserta en lo que promete convertirse en un nuevo sector urbano con una ubicación privilegiada y un entorno de alta calidad.El emprendimiento tendrá nada menos que 95 unidades que con semejante espacio no está nada desproporcionado. Las dimensiones totales van desde 120 a 580 metros cuadrados distribuidos en una, dos o tres plantas con desarrollo paralelo a la orientación del edificio, lo que permite un mayor aprovechamiento de la luz en todos los ambientes. Veintiséis de esas unidades serány hay una unidad en triplex de 370 metros cubiertos y 210 metros descubiertos con terraza y pileta propia. Los departamentos se conciben comoconstruidas con materiales y terminaciones de calidad premium.con todo lo que la arquitectura debe aportar en si mismo y al urbanismo.La posibilidad dees otra de las claves más novedosas del proyecto. Según comentan los desarrolladores, hablar de cantidad de ambientes hoy resulta una antigüedad. Por eso, proponen unidades con 3, 4 o 5 ambientes, pero invitan a que cada habitante le de su impronta a la unidad que compre, y que esté inmerso en el proceso de transformación de lo que será su hogar a lo largo de los tres años de duración que tiene estipulada la obra. Habrá un sistema de opcionales y actualizaciones(upgrades) entre las cuales los usuarios podrán elegir, involucrándose en la arquitectura interior.Rodeado de parques ya que el 65% de su masterplan incluye espacios verdes públicos con otros usos y con un extenso parque central que lo nutre de espacios verdes propios, el proyecto se compromete además con una vida más sustentable: no sólo hay terrazas y fachadas verdes, sino que está organizado en torno a un parque interno y uno exterior y cuenta con certificación Leed, que apunta a garantizar la protección de los recursos naturales y la generación de espacios saludables.El emprendimiento suma miradas e involucró a diversos especialistas que aportaron una visión especial. El jardín y patio central que además de albergar una piscina de agua templada de 25 metros de longitud, solárium y playa de agua, será también el sitio de una obra desarrollada por un artista plástico que se abocará a una pieza que se expanda por los distintos espacios de la plaza de la planta baja, en una reflexión sobre el lugar que ocupa la naturaleza en la ciudad. En un nivel inferior habrá además una piscina interior de 17 metros de longitud para disfrutar todo el año.La propuesta de ATV Arquitectos para Sens Luxury Homes es pionera en repensar la identidad de los locales gastronómicos que se van a desarrollar en la planta baja en consonancia con la línea del parque. La curaduría de este espacio por parte de un reconocido chef argentino, agrega una visión urbana, de vanguardia y sustentable, donde se desafíen los límites y se conecte con el resto de la urbe.En cuanto a, todos los espacios comunes, sector de spa y gimnasio completo, salón de usos múltiples, sector de trabajo con oficinas privadas, sala de reuniones, biblioteca, salas de esparcimiento y educación especialmente diseñadas para niñas, niños y adolescentes cuentan con conectividad wifi y cámaras por circuito cerrado. En el nivel estacionamiento, las amplias cocheras y el sector de guardado de bicicletas comparten el espacio con el servicio de carga para vehículos eléctricos. Se trata de un nuevo camino en arquitectura y una propuesta de encontrar nuevas formas de vivir la ciudad histórica.