Más de 4 millones para el SAMCo

El senador Alcides Calvo, quien acompañó las gestiones realizadas para lograr este aporte no reintegrable que recibirá en los próximos días la Comuna de Angélica, destacó que “el gobierno de Omar Perotti continúa con la asignación de recursos para finalizar aquellas obras pendientes, no solo en materia de salud, sino también en educación como lo es la inversión realizada en el edificio que comparten las escuelas primaria N° 1264 'Malvinas Argentinas' y secundaria N° 526 'Paulo Freire' de Josefina; también otras trascendentales, entre ellas la pavimentación de la Ruta 63 entre San Vicente y Colonia Margarita”.Calvo agregó además, “en este caso los recursos son para la realización de trabajos en un efector de salud, una obra postergada que tenía una importante deuda por cancelar por parte de la gestión anterior. Hoy el Justicialismo a través del gobierno de Omar Perotti está poniendo a Santa Fe de pie y venimos a cubrir una demanda de la comunidad que dejó pendiente de ejecución y de pago el Frente Progresista, pero avanzando también con obras reclamadas desde hace décadas, como lo son la repavimentación de la Ruta 13, la repavimentación que avanza sobre la Ruta 70, desagües cloacales para distintos distritos, como Ataliva, Tacural y Ramona y también acompañando la puesta en funcionamiento de los nuevos centros de salud en Aurelia y Saguier y el nuevo edificio que se ejecuta en la localidad de Tacural, entre otras”.El Decreto Provincial N° 0831 de fecha 07 de junio de 2021 firmado recientemente por el Gobernador Omar Perotti, asigna un aporte no reintegrable de $ 4.292.773,67 para ser destinado a la ejecución de la obra: "Remodelación SAMCo de Angélica 2° Etapa”.