En los “Vecinos Destacados” de hoy: venta de productos a granel

Valeria Martinoli es diseñadora gráfica, tiene 45 años y actualmente vive en barrio Central Córdoba junto a sus hijos Bruno (13 años) y Malena (9 años). En busca de oportunidades en el año 2001 se fue a España donde vivió hasta el año 2018 y luego regresó a Rafaela. “Necesitaba poder tener un negocio que me permita poder cuidar de mis hijos, como lo era El Mercadito en Granollers (España), pero nunca imaginé que podría volver y cumplir ese sueño en mi ciudad natal” contó Valeria."ARTICULAR FAMILIA Y TRABAJO"En ese contexto “El Mercadito” abrió sus puertas en noviembre de 2018, cinco meses después de su regreso a la Argentina, como un almacén natural y dietética; el mismo comenzó a funcionar en su propio hogar, articulando familia y trabajo. “Al principio tuvimos dudas ya que todos en la ciudad me decían que la gente joven no compraba en dietéticas, pero por suerte seguí mis instintos y decidí abrir el local” señaló Valeria. También comentó: “Armamos todo nosotros tres; pintamos, colgamos lámparas y pusimos las estanterías. Elegimos pintar una pared de color celeste, tal cual teníamos en el local de España, ese color nos recordaba la bandera argentina y nos sentíamos como en casa”.Cabe destacar que el espacio vende productos sueltos con la posibilidad de que el cliente se acerque con sus propios envases para la compra a granel. “Esta alternativa permite adquirir las cantidades necesarias, evita el desperdicio y desecho de plástico que va a la basura y que se genera cuando, por ejemplo, vamos al supermercado” señaló Valeria.Además, agregó: “También entregamos bolsas de tela reutilizables o de papel madera reciclado. En el caso de que se deban dar bolsas plásticas, siempre aclaramos que sirven para la disposición de residuos”. En relación a otras acciones sustentables que realizan en el hogar, Valeria expresó que toda la familia separa los residuos correctamente, recicla, hace ecoladrillos, utiliza luces led y cuenta con su propia compostera.También dijo que en España sus hijos iban a una escuela verde, que promovía hábitos para el cuidado del ambiente. “Por suerte los buenos hábitos no se olvidan y los chicos siguen poniendo en práctica todo lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente” agregó.PARA PARTICIPAR DE"VECINO DESTACADO"El Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela promueve a través de este espacio las acciones sustentables de los ciudadanos, con el objetivo de fomentar acciones o emprendimientos comprometidos con el entorno. Todos los que deseen participar, pueden contactarse en redes sociales @idsrafaela, por mail: [email protected] o por teléfono al (03492) 504579.