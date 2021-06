La ruptura de rutinas y el impacto psicológico en niños y adolescentes

A más de un año de la llegada intempestiva de la pandemia a nuestras vidas, con la ruptura de hábitos, la incertidumbre y los temores presentes a diario, la salud psíquica y emocional están constantemente en jaque.La psicóloga Amalia Imfeld, explica que “en la comunidad en general ha habido modificaciones después de más de un año de pandemia, para mucha gente ha sido habilitador y lo ha llevado a replantearse cuestiones de vida. En relación a los niños, al comienzo cuando las restricciones eran muy grandes, ha habido muchos casos de regresiones, con niños con mucha angustia, pero eso cambio rotundamente cuando pudieron empezar a salir a plazas y recuperar la parte social que en definitiva es lo que más los afecta a esa edad, porque en la infancia la socialización es parte de la constitución psíquica, entonces debía buscarse una manera de lograrse, cuando eso se pudo ir restableciendo, si bien la escuela no pero plazas, calles y otras actividades sí, eso fue muy habilitador y de hecho no se habla de síntomas de cuarentena o una cuestión fijada que haya quedado, ni en la infancia ni en la adolescencia. Obviamente, que como en todo, la evaluación más detallada se podrá hacer cuando la presencialidad esté de manera absoluta, pero estos son indicadores”.“Lo que sí veo en la niñez como en la adolescencia, es que el problema más grande tuvo que ver en esto de la casa, de la convivencia cien por ciento con los padres, en adultos donde se ha generado una ansiedad terrible, porque esto de la convivencia en exclusividad es como que viene a derribar el mito de que no es buena en realidad, genera mucha dependencia, altera la autonomía, y en la pandemia a más de un año tuvimos distintas etapas en torno a esto. En la población en general hay impactos”.Imfeld remarcó: “El miedo muchas veces es transmitido, es una emoción que fue generalizada y que en el imaginario social ha quedado en la asociación del virus igual a muerte, entonces es una idea tan pesada para sostenerse psíquicamente que ha llevado a la negación y eso se observa porque cuando las restricciones se han levantado y uno podía salir con los protocolos hubo mucha gente que salió e hizo como que el virus no existiese. Eso es un efecto del miedo mal elaborado”.La profesional brindó desde el psicoanálisis algunas sugerencias y dijo: “El síntoma siempre es indicador de algo pero no es mala palabra, no es algo para alarmarse sino para estar atentos, sin lugar a dudas la vida para todos ha cambiado y a veces es más raro alguien que no se mute a eso, como hablaba antes de la negación, a alguien que está elaborando esa cuestión y que a lo mejor en esos síntomas que uno empieza a percibir, está viendo como esa persona está procesando este nuevo cambio de hábitos”. “Es importante hacer la distinción entre rutina y hábito, porque parte de esta pandemia vino a cortarnos con la rutina, con eso automático, con el no parar del capitalismo, pero permitió construir hábitos y eso es más saludable; en el hábito hay una cuestión más creativa y donde uno puedo ayudar a su hijo estando atento y sensible a las necesidades de acuerdo en la etapa que se encuentra”, afirmó.