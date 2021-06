Continúa avanzando la vacunación

El operativo de vacunación genera una doble sensación, por un lado la alegría y expectativa ante la llegada de más dosis de vacunas y por el otro, los escándalos que se dan en diferentes lugares y ponen la lupa sobre la transparencia del proceso. Acerca del avance de la vacunación durante los últimos días, la coordinadora de la Región de Salud, Éter Senn, refirió: “Estamos en otro día brillante para la población, que es un canto de esperanza con la vacunación que se está aplicando. Estamos este viernes colocando Sputnik primera dosis, con 1800 turnos asignados, el jueves sobre 1800 turnos que estaban otorgados vinieron a vacunarse 1741 personas, es decir que muy poquitos son los que tienen que reprogramar su turno”.

La coordinadora explicó que “hicimos un puesto en el primer gazebo sobre Bernardo de Irigoyen para los turnos reasignados, por eso venimos insistiendo que si una persona perdió el turno o no pudo vacunarse el día del turno porque tenía Covid, puede venir de lunes a viernes, caminando de 8 a 14. Es una devolución, una respuesta que debíamos darle a la gente que llamaba por teléfono a todos lados y no les estábamos dando la solución”.

Senn precisó que el miércoles llegaron 1.000 vacunas del segundo componente de Sputnik y rápidamente ya se asignaron esos turnos para que desde hoy a las 8 y hasta las 12.30, se lleve a cabo el operativo de vacunación, que como viene sucediendo la logística se coordina en forma conjunta con el gobierno local y provincial.

Con respecto a las declaraciones juradas que hicieron las personas, la funcionaria indicó que “se están solicitando en forma aleatoria y revisándolas junto a la documentación que acredite la enfermedad que declararon, el que recibe esa notificación nos tendrá que acercar el certificado médico o la historia clínica”.

En cuanto al avance de la vacunación en la semana que pasó, Éter Senn subrayó: “Hemos vacunado a más de 1.000 personas por día no solo en la ciudad de Rafaela sino en todas las localidades que tienen los vacunatorios” y sobre la llegada de más dosis, respondió que “tenemos previsto el arribo de nuevas vacunas, no sabemos qué tipo de vacuna y la cantidad pero seguramente que entre lunes y martes ya estén acá”.