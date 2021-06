“Vemos una disminución de los casos”

En la mañana de este viernes, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti, brindaron una conferencia de prensa vía Zoom. Se dialogó sobre el operativo de vacunación, la asistencia que se le da a las familias o personas que tienen que cumplir el aislamiento, reprogramación de turnos, situación del hospital, entre otros temas. Se recalcó que para seguir descomprimiendo el sistema sanitario, el cuidado y cumplimiento de las restricciones y protocolos es fundamental.GRAN OPERATIVO DE VACUNACIONAl tomar la palabra, Villafañe dijo: “El 31 de mayo comenzamos con un operativo más amplio, con una mayor cantidad de dosis a colocar por día, sumando personas y equipos. Hace 11 días que se está llevando adelante sin cesar, incluyendo sábados y domingos. La idea es que la vacuna que llegue a Rafaela se coloque de manera inmediata; y eso está sucediendo”. “En ese lapso hemos logrado -hasta el día de ayer- colocar gran cantidad de vacunas de primera o segunda a distintas personas de la ciudad. Los números son alentadores. Ya llevamos colocadas 34.012 vacunas de primera dosis y 10.132 de la segunda”. "Sabemos la importancia de estos datos porque a mayor población vacunada, mayor es la esperanza que esto empieza a descongestionar el sistema de salud; hecho que lo estamos viendo. Es un proceso muy lento pero se ve y se hace notar. Esto nos motiva a seguir, en el día a día, porque en esta pandemia se trabaja día a día”.MAS DE 40 MIL DOSIS APLICADAS“Esta semana tuvimos la grata noticia que pudimos colocar la vacuna número 40.000. Esto, para el equipo que trabaja en el operativo, es un hecho significativo y alentador”; señaló la Secretaria.LOS NUMEROS HOY“Hoy, 1.800 personas recibieron su turno. Arrancamos bien temprano y estaremos hasta las 17:00 horas. Muchas de estas personas presentan comorbilidades y muchas otras no. Son personas entre 54 y 60 años. Mañana sábado el operativo comprenderá vacunar a más de 1000 personas”; adelantó.JARDINES MATERNALES“Esta semana, como sucedió en el resto de la provincia, en Rafaela también ha recibido la vacuna el personal docente y asistentes escolares (cocineras, porteras) de jardines maternales municipales y privados. Ya han pasado 130 docentes y es muy posible que en el día de hoy finalice esta vacunación de manera total. Ayer también empezamos con la vacunación del personal del Cementerio municipal”; informó Villafañe.LA IMPORTANCIA DEINSCRIBIRSE PARA VACUNARSE“Insistimos: Necesitamos que las personas se inscriban en la página web provincial para poder gestionar su turno para la vacunación contra el COVID-19 y seguir adelante con el operativo”. “Algo que hemos incorporado esta semana es que aquellas personas que hayan perdido su turno, pueden acercarse de 8:00 a 14:00, caminando, a la primera carpa ubicada en calle Bernardo de Irigoyen, con su DNI y con algo que valide que perdió el turno. Puede ser el mensaje o correo recibido, una captura de pantalla, para que podamos otorgarle la dosis que perdió en su momento”; sumó la secretaria de Desarrollo Humano del municipio.HISOPADOS“En estos últimos 7 días se llevaron adelante 1.070 testeos, de los cuales el 44% dio positividad. Es un dato alentador ya que lentamente van bajando los casos positivos. Es un momento oportuno para que los contactos estrechos de personas positivas se hagan el testeo. Para ello tienen que llamar al 107, pedir hacerse el testeo y les otorgaremos el turno”; explicó Villafañe. Y concluyó: “Insistimos, quienes tengan sospechas, aún sin síntomas, por favor llamen y serán hisopados”.SITUACION DEL HOSPITALPor su parte, Diego Lanzotti sostuvo: “Vemos una disminución de los casos. Esto se debe a las restricciones, al cuidado individual, el mantenimiento del nivel de testeos, insistiendo en que el contacto estrecho se debe testear, y la vacunación. Empezamos a alcanzar una cifra importante de personas vacunadas. En este sentido, es necesario conocer que, en el caso de enfermedades respiratorias, se logra inmunidad con la vacunación de toda la comunidad”. Al mismo tiempo, agregó que “estamos estabilizados en cuanto a la provisión de insumos. Con respecto a los recursos humanos, esta semana incorporamos más enfermeras y ya estamos capacitando a una parte del nuevo plantel de enfermería que va a estar destinado a la atención de camas críticas”. “Hoy podemos decir que notamos un descenso en la ocupación de camas comunes, de ingreso; y eso nos da cierta tranquilidad. No ocurre lo mismo con las camas de terapia intensiva. En ese aspecto, pensamos que puede haber disponibilidad dentro de 20 días; lo cual nos obliga a estar en estado de alerta y continuar con el proyecto que tenemos en marcha y consta de ampliar la cantidad de camas críticas sobre calle Balcarce”; detalló Lanzotti. “Esta semana, entre clínica intermedia y unidades críticas, recibimos un promedio de 100 pacientes de manera diaria. Esto sigue poniendo al límite a nuestro Hospital”.CONTINUAR LOS CUIDADOSEl director del Hospital enfatizó que “es importante remarcar el mensaje de que todos sigamos cuidándonos, no solo en Rafaela, sino también en la región, ya que las camas de la Unidad de Terapia Intensiva e Intermedia están ocupadas en un 50 por ciento por personas de la zona”.