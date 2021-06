Los turnos se confirman con un mensaje de texto o correo electrónico

Ante una serie de consultas y denuncias recibidas en el 147 y 105, la Municipalidad recuerda que los turnos para vacunación, primera o segunda dosis, solo se notifican con un mensaje de texto al número de celular o correo electrónico registrado en la inscripción. Se solicita no responder llamados que pidan datos personales o bancarios.

A partir de consultas y denuncias receptadas tanto en el 147 “Rafaela Responde” como en el 105 de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), la Municipalidad informa que la vacunación contra el coronavirus es gratuita y no hay vacunas para la venta en el mercado.Para recibirla solo se requiere de una inscripción en la página web del Gobierno de la Provincia de Santa Fe https://www.santafe.gob.ar (botón rosado Vacunación Covid). También, de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00, en cualquiera de los Centros Tecnológicos Barriales (CTB) que se encuentran en las vecinales de los barrios 2 de Abril, Monseñor Zazpe, Italia, Jardín, Barranquitas, Fátima y Güemes, pueden acercarse para la inscripción, en caso de no contar con un teléfono o computadora para hacerlo.Sabiendo que existen personas que pretenden engañar a la población en su buena fe, es válido insistir en que desde los organismos oficiales no se habilitó ningún tipo de llamadas personalizadas para confirmar turnos de vacunación. Menos aún, solicitando datos personales o pedidos de transferencias de dinero con la excusa de que es condición indispensable para poder recibir primera o segunda dosis de vacunas. La vacunación contra el coronavirus es gratuita y la confirmación con día, lugar y hora de vacunación se envía únicamente por mensaje de texto al número de celular o correo electrónico indicados en el momento del registro.