Entre dudas y certezas

Mucho se dijo, pero también se especuló, acerca de las secuelas que podrían dejar, tanto la vacuna como la propia enfermedad, desde que el Covid-19 fue reconocida como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.Hubo, también, manifestaciones sin demasiados fundamentos, por el simple hecho que todavía no se terminaron de conocer algunas verdades absolutas de una cuestión tan elemental como establecer el origen mismo del virus.Que salió de un mercado de Wuham es una posibilidad que se manejó en un primer momento, casi de manera coincidente de parte de los especialistas, quienes, sin embargo, más adelante no descartaron que haya surgido del laboratorio más importante de ese mismo lugar de China.Sí, parece estar claro que el país asiático fue el que propagó el Covid-19 desde finales de 2019, aunque todas las investigaciones que se llevaron adelante, particularmente con el aporte de profesionales de diferentes naciones, no consiguió aportar datos contundentes, al margen de acusaciones que no formalizaron de manera fidedigna quienes realizaron esas tareas.Hoy, debemos señalar que la emergencia de salud pública por el coronavirus llevó al desarrollo frenético de vacunas eficaces y seguras en menos de un año en un mundo -especialmente Occidente- que tuvo que aprender a vivir con barbijo, distanciamiento, aislamientos individuales y confinamientos masivos, para intentar -con no demasiado éxito- el crecimiento de los casos.Ultimamente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades relajaron un poco las medidas de prevención para las personas ya vacunadas contra el coronavirus y aseguran que si recibieron las dosis correspondientes pueden reunirse en lugares cerrados sin barbijo, pero lo deben seguir usando cuando están en espacios públicos. Sin embargo, hay expertos que sostienen que es demasiado prematuro y que las medidas dependen también del avance de la vacunación en cada país.Por ejemplo, la situación de la vacunación es diferente en Latinoamérica y los expertos locales consideran que las medidas de prevención para las personas ya vacunadas deben mantenerse.Las recomendaciones en los cuidados de prevención para Covid-19 no tienen solamente que ver con la vacuna, que vale la pena destacarlo, puede prevenir la enfermedad o también las formas graves. Por lo cual, los vacunados podrían adquirir la infección, ser asintomáticos y transmitir el virus a otras personas, aunque ellos no se enfermen.Se reconoce que la protección de la vacuna no es inmediata y que aún hay muchas preguntas sin respuestas concretas. Las vacunas contra el Covid-19 son eficaces para proteger de la enfermedad. Al basarnos en lo que sabemos sobre las vacunas, las personas que han sido totalmente vacunadas pueden empezar a hacer algunas cosas que habían dejado de lado a raíz de la pandemia.Todavía estamos aprendiendo cómo las vacunas afectarán a la propagación del Covid-19. Una vez que una persona se haya vacunado deberá seguir tomando precauciones en lugares públicos, como llevar una mascarilla, conservar el distanciamiento social, evitar los encuentros masivos y también los espacios poco ventilados.Los profesionales aseguran que la persona ya inmunizada ahora puede reunirse en interiores con personas totalmente vacunadas sin usar mascarilla; puede hacerlo igualmente con personas no vacunadas de otro hogar sin utilizar los barbijos, a menos que alguno de los integrantes de ese grupo tenga un mayor riesgo de contraer la enfermedad por su patologías de base o las tantas veces mencionadas comorbilidades desde que se declaró la pandemia.Además, se especifica en diferentes informes que la población de los Estados Unidos que ya fue vacunada y estuvo en contacto estrecho con una persona que tiene Covid-19, no es necesario que se mantenga alejado.Justamente, en ese país, solo están autorizadas las vacunas elaboradas por las empresas Pfizer-BioNTec, Moderna y Johnson & Johnson/Janssen.Mientras tanto, en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación ya publicó tres manuales con recomendaciones sobre vacunas Covid-19, en los que se aclara que "la protección de la vacuna no es inmediata y que la inmunización contempla una serie de dos dosis y tomará de una a dos semanas luego de la segunda para considerar que la protección es adecuada.Ninguna vacuna es 100% efectiva (la enfermedad puede declararse y si ocurre suele estar atenuada), según las mismas publicaciones, dado que existe una información limitada en relación a la efectividad de la vacuna en la población; su capacidad para reducir la enfermedad, la gravedad o la transmisión; y a cuánto tiempo dura la protección que confiere, por lo que todas las personas vacunadas deben seguir respetando las pautas de cuidado para protegerse a sí mismos y a los demás.