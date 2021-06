Santa Fe compró un millón de dosis de la vacuna CanSino

La provincia de Santa Fe firmó este viernes un acuerdo para la provisión de un millón de dosis de la vacuna contra el coronavirus Convidecia de la empresa china Cansino. La compra fue anunciada este viernes por la tarde por el gobernador Omar Perotti a través de su cuenta de Twitter. Se trata de una vacuna de una sola dosis que este viernes fue autorizada de emergencia por el Ministerio de Salud de la Nación. Celebramos la autorización para el uso de emergencia de la vacuna CanSino. Santa Fe firmó el acuerdo para la provisión de 1 millón de vacunas", comenzó diciendo Perotti en la red social Twitter. "Este convenio será complementario al proceso que viene llevando adelante la Nación. Entre todos, estamos buscando más vacunas", aclaró Perotti.El mandatario comunicó que "en medio de la complejidad actual y la escasez de dosis" también hay acuerdos con otros tres laboratorios: Bharat Biotech International (vacuna Covaxin), con Jhonson & Jhonson (vacuna Janssen) y con el Laboratorio G42 de Emiratos Árabes (vacuna Sinopharm). "Se trata de vacunas chino-canadienses, de una dosis. El acuerdo de abastecimiento firmado por nuestra provincia, está acompañado por el laboratorio argentino Cassará", añadió. No obstante, Perotti no bridó detalles sobre cuándo llegaran los fármacos a la provincia, que hasta el momento aplicó 1.170.901 dosis, de los cuales 920.968 personas recibieron un componente y 249.933 los dos.El Ministerio de Salud que conduce Carla Vizzotti autorizó este viernes con carácter de emergencia la vacuna "Convidecia” del laboratorio chino Cansino, por lo que se sumará al plan de inmunización que lleva adelante el Gobierno nacional y en este caso particular también el gobierno de Santa Fe. “Se autoriza con carácter de emergencia la vacuna Convidecia de Cansino (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) del laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology)“, indicó la resolución publicada por la cartera sanitaria.Agregó que esta autorización se da “de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)”, que “autorizó” el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad. Para dar su autorización, la Anmat accedió a información sobre su seguridad y eficacia de la vacuna, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos, según precisa la resolución.