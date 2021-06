Las medidas, con flexibilizaciones, se prorrogarán hasta el próximo 25

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno Nacional anunció ayer que el DNU 287, que venció ayer y que contiene el conjunto de medidas dispuestas para mitigar la circulación del Covid-19, "se va a renovar hasta el próximo 25 de junio con la misma mirada de riesgo epidemiológico bajo, mediano y alto".Así lo afirmó la ministra de Salud, Carla Vizzotti: "El DNU se renovará en términos similares de acuerdo a los parámetros de los niveles epidemiológicos hasta el 25 de junio".Los parámetros para determinar los distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria de cada distrito del país serán la incidencia muy alta en los casos detectados (de más de 500 en los últimos 14 días) y la tensión del sistema de salud.Según supo NA, las medidas que regirán durante los fines de semana quedarán en manos de cada distrito.El anuncio se dio durante un acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en el Centro Argentino de Protonterapia en el Instituto Oncológico Roffo.En ese marco, Fernández cuestionó que el Congreso no haya avanzado con la ley de Emergencia Covid, con la que el Gobierno buscaba darle un marco normativo a las restricciones en medio de la pandemia."Estamos llegando a un punto donde yo esperaba que ya tuviéramos la ley, pero habrá que esperar una semana más", resaltó el jefe de Estado.Fernández dijo que espera que el proyecto de Emergencia Covid se apruebe en Diputados la próxima semana, pero mientras eso no suceda confirmó que se prorrogará el DNU, en este caso hasta el 25 de junio próximo."Espero que nos podamos poner de acuerdo para cómo actuar, mientras tanto, seguiremos prorrogando la decisión que hemos tomado nosotros" con el DNU, subrayó el jefe de Estado."Vamos a estar tranquilos cuando hayamos vacunado a todos los argentinos, pero mientras tanto el virus existe", recalcó Fernández.Luego sostuvo que, "la pandemia vuelve a poner en valor la vida humana y el compromiso del Estado, y de que esté presente, porque estos problemas no los resuelve el mercado".Fernández cuestionó a quienes sembraron dudas sobre las vacunas y enfatizó: "No crean en lo que dicen, vayan y vacúnense, todas las vacunas alivian" las complicaciones."No crean en todas las cosas que han dicho por ahí, lo que nos hace falta es que la vacuna llegue a todos", agregó."Hay que dejar los debates en que nos quieren encerrar. Ya llegaron 18 millones de vacunas y estamos entre los 15 primeros países que ya han vacunado a su pueblo por lo menos con una dosis", destacó Fernández y remarcó: "Hace falta que la vacuna llegue a todos y todas. Mientras tanto, cuidémonos".El Presidente prepara por estas horas la publicación del próximo DNU, que comenzará a regir a partir de hoy.Las clases presenciales en los distritos provinciales del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se reanudarán el próximo miércoles 16 de junio, tras la interrupción dispuesta por motivos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus a partir del 19 de abril pasado, anunció el gobernador Axel Kicillof.En una conferencia de prensa brindada en la sede de la Casa de Gobierno provincial, Kicillof aseguró que la iniciativa oficial cuenta con el respaldo de los gremios de docentes, con cuyos líderes, funcionarios bonaerenses de las carteras de Educación y Salud mantuvieron una reunión virtual.Las clases presenciales en los distritos bonaerenses del AMBA durante el ciclo lectivo 2021 se interrumpieron el pasado lunes 19 de abril, a partir de las restricciones impuestas por la Casa Rosada mediante el decreto presidencial 241/2021 en busca de contener el avance de la segunda ola de la pandemia, al ser considerados partidos en estado de "alerta" epidemiológica.Esa medida, en principio, se iba a extender por dos semanas, hasta fines del cuarto mes del año, pero su vigencia recién quedará sin efecto el próximo miércoles.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una flexibilización de las restricciones para circular y para el sector gastronómico, que estarán habilitados hasta las 23:00, y confirmó que las vacaciones de invierno se mantendrán sin cambios.El mandatario porteño brindó una conferencia de prensa en la sede gubernamental de Parque Patricios, donde informó una baja en el promedio de casos diarios de Covid-19 en la Ciudad "de 2.600 a 1.600" y destacó: "Gracias al esfuerzo de todos, logramos consolidar la tendencia a la baja desde hace dos semanas".También advirtió que el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva está en el 71% y "sigue siendo alto" y frente a ello, hizo hincapié en el llamado a la población para que se vacune y se testee."Hoy tenemos capacidad para vacunar 30.000 personas por día y en la medida que nos lleguen las dosis vamos a ir asignando los turnos", sostuvo Rodríguez Larreta."La vacuna es la esperanza de retomar el trabajo, de que todos los chicos vayan a la escuela, de que los comerciantes puedan abrir", agregó el jefe de Gobierno porteño.Ante la baja en la curva de contagios, Rodríguez Larreta confirmó una serie de medidas que aliviarán las restricciones que regían hasta el momento, particularmente para el sector gastronómico y para el cultural, dos de los más golpeados por la pandemia."A partir de mañana (por hoy), bares y restoranes van a poder abrir con mesas al aire libre hasta las 11 de la noche, igual que en la Provincia. Es una decisión coordinada", indicó el jefe de Gobierno, al tiempo que anunció la consecuente extensión del horario para circular, que quedará entre las 06:00 y las 23:00.El alcalde porteño señaló que "los otros comercios también podrán abrir hasta las 11 de la noche y a partir del lunes los shoppings vuelven a abrir con una capacidad máxima de una persona cada 15 metros cuadrados".