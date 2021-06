El resto de la fecha

Defensores de Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Jujuy consiguieron ayer sendos triunfos sobre Ramón Santamarina y Atlético Rafaela, respectivamente, para acomodarse en la pelea por la clasificación al Reducido de la Primera Nacional, en la continuidad de la undécima fecha de la zona B.El "Dragón", se impuso con goles de Silvio Martínez y Elías Borrego, ambos en el arranque del segundo tiempo, para traerse el triunfo del estadio "Municipal" de Tandil y quedó con 16 unidades.En la misma zona B, Deportivo Morón ganó 1-0 en casa frente a San Martín de San Juan, en duelo de equipos que se ubican en mitad de tabla, por un tanto de Gastón González.BELGRANO RESCATOUN PUNTO CON RIESTRAPor la zona A, en tanto, Belgrano de Córdoba sigue sin poder recuperarse y logró un agónico empate 1-1 ante Deportivo Riestra como visitante.Guillermo Pereyra adelantó a los dirigidos por Guillermo Szeszurak, mientras que Adrián Balboa igualó las acciones para el conjunto que conduce Guillermo Farré, en su primera experiencia como DT.Además, Chacarita sumó un importante triunfo como visitante en Mendoza, al imponerse por 2-1 a Deportivo Maipú, gracias a los goles de Emanuel Ibáñez y Ramiro Fergonzi para el "Funebrero", y el descuento de José Méndez que no le alcanzó al anfitrión.Tigre, por su parte, superó 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires gracias al gol de Lucas Blondel, el ex Atlético de Rafaela, a los 89 minutos de juego. El Matador lo ganaba por intermedio de Menossi, a los 52m, pero la visita había alcanzado la igualdad a los 60m por González.Estudiantes de Río Cuarto y Almirante Brown no se sacaron diferencias y terminaron como empezaron: 0 a 0. Al cierre de nuestra edición jugaban Agropecuario y Atlanta, que igualaban sin goles.Quilmes 2 – Mitre (SdE) 1.Gimnasia (Mza) 0– San Martín (T) 0. Ayer: Dep. Maipú 1 - Chacarita 2, Riestra 1 - Belgrano 1, Tigre 2 - Estudiantes (BA) 1, Estudiantes (BA) 0 - Alte. Brown 0.18hs Temperley vs Chicago.Tristán Suárez 1 – Brown (PM) 0, Instituto 0 – Ind. Rivadavia 0, Güemes (SdE) 0 – Villa Dálmine 0.Gimnasia (J) 1 - Atlético de Rafaela 0, Dep. Morón 1 - San Martín (SJ) 0, Santamarina 0 - Def. de Belgrano 2.14hs (tv) Ferro vs Brown (A), 15.30hs Almagro vs San Telmo, 16hs (tv) All Boys vs Barracas Central.