Lo que viene para la Crema

Tras el encuentro ante Gimnasia de Jujuy de ayer, con derrota 1 a 0, Atlético de Rafaela volverá a jugar en el Monumental de barrio Alberdi y será con Instituto de Córdoba.El próximo jueves 17 de junio, a las 15, será local de la ‘Gloria’ cordobesa, que viene en la zona baja de la tabla de la Zona B, con apenas una victoria en lo que va del torneo.En este reinicio de la temporada 2021 Instituto, dirigido por Marcelo Vázquez, igualó sin goles con Independiente Rivadavia de Mendoza.El programa de la fecha 12 es el siguiente:15.10hs Atlanta vs Quilmes, 17.10hs Mitre (SdE) vs Tigre, 21.10hs San Martín (T) vs Estudiantes (RC).14hs Belgrano vs Gimnasia (Mza), 15hs Chacarita vs Agropecuario, 15hs Chicago vs Dep. Maipú, 15hs Alte. Brown vs Temperley, 15hs Estudiantes (BA) vs Alvarado.14hs San Telmo vs Guemes (SdE), 14hs Villa Dálmine vs Dep. Morón, 15hs Atlético de Rafaela vs Instituto, 15hs Brown (PM) vs Gimnasia (J), 15hs Brown (A) vs Tristán Suárez, 15hs Santamarina vs All Boys, 15.10hs Ind. Rivadavia vs Barracas Central, 15.30hs San Martín (SJ) vs Ferro, 15.30hs Def. de Belgrano vs Almagro.