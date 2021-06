Pedofilia: más de 30.000 ataques en redes y se multiplican las denuncias en Fiscalías

En los últimos doce meses de pandemia de Covid aumentaron los ataques de pedofilia en el país, contabilizándose el accionar de al menos 30 mil delincuentes sexuales, según consignó la nueva Encuesta Mensual de Inseguridad de la ONG Defendamos la República Argentina.El trabajo menciona la reciente detención de la monja conocida como Hermana Marina, de 64 años, arrestada en el Convento de las Hermanas Trinitarias en Boulogne por parte de la Policía Bonaerense, tras constatar que abusaba sexualmente de las niñas a su cargo.De acuerdo a Diario Popular, según Javier Miglino -titular de la ONG- "cayó como una bomba la detención de una monja extranjera de 64 años llamada María Tellez Fajardo, conocida como Sor Marina, quien fue arrestada, acusada de un delito aberrante: abuso sexual de menores, tocar los genitales de una menor a su cargo"."Por otro lado, personal policial de Investigación Criminal, llevó adelante decenas de allanamientos, entre ellos en la ciudad Santa Fe, Villa Constitución y Rosario (tal lo informado por LA OPINION en anterior publicación), donde se detuvieron a varias personas y secuestraron computadoras y elementos de evidencia incriminante, sobre la actividad de esta banda de pedofilia con matriz internacional", explicó el letrado.La información consigna que, en paralelo, se llevan adelante otros allanamientos en distintas ciudades de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Brasil. "Aparentemente en Argentina contactaban a niños y niñas, los fotografiaban y abusaban y luego compartían la información con pedófilos de otras partes del mundo", dijo Miglino.La investigación judicial en Santa Fe está caratulada como facilitamiento y distribución de material de explotación sexual infantil, y el operativo en los cinco países fue denominado "Operativo Luz de Infancia", que desbarató a parte de la organización que tendría ramificaciones y cientos de pedófilos más en toda la Argentina.En este sentido, Miglino se refirió al peligro de la captación de menores a partir de las redes sociales. "Twitch es la plataforma del 2021 donde streamers, influencers, periodistas y hasta deportistas la utilizan para comunicarse con sus seguidores. Y cada vez hay más proyectos para explotar los beneficios que otorga", dijo el abogado.Y advirtió que en estas redes "hay aspectos negativos que deben tenerse en cuenta. Porque puede ser un gancho para que bandas de pedófilos tengan acceso a chicos y chicas menores de edad".Según Miglino, experto en derechos de la niñez, "Twitch es una plataforma que tiene como función principal la retransmisión de videojuegos en directo, un campo en el que tiene como competidor a YouTube"."Sin embargo la cantidad de contenido ofrecido no deja de crecer y actualmente hay allí espacio para prácticamente todo el mundo. Y justamente esa falta de controles y límites es campo fértil para los pedófilos", advirtió.Por caso, la última tendencia dominante de la red social de transmisión se denomina Hot Tub y está causando revuelo en el mundo entero."Se trata de streams de mujeres jóvenes en bikini dentro de un jacuzzi y si bien esta categoría es solo para adultos, está al alcance de pedófilos en cacería de niños y niñas", alertó.En ese contexto y ante la avalancha de denuncias, Twitch quiso dar marcha atrás: "luego de muchas denuncias de padres sobre el accionar de pedófilos a través de esta aplicación, Twitch estuvo a punto de eliminarla pero luego decidió admitirla bajo el nombre de: 'Pools, Hot Tubs and Beaches'" (Piscinas, bañeras de hidromasaje y playas).Cabe recordar, indicó Miglino, que "hace unos días explicamos a la red social nuestra preocupación a partir del hecho de que permitir la transmisión en vivo de imágenes donde puede haber menores o éstas puedan ser apreciadas por menores, pone a los chicos y chicas en grave riesgo y a las bandas de pedófilos de pedófilos de parabienes".En su descargo, Twitch señaló que "mientras sea justificado y contextual, los usuarios pueden aparecer en traje de baño durante la retransmisión de contenido, y eso incluye las playas o las bañeras de hidromasaje. Permitimos la expresión creativa, como la escritura y pintura corporal, siempre y cuando el streamer se comporte de manera apropiada".Entre 2020 y 2021 las denuncias por pedofilia se han multiplicado en Fiscalías a lo largo y ancho de la Argentina, y por eso en ámbito judiciales se ve con preocupación el tema que tendría a unos 30 mil delincuentes sexuales rondando."Y dado que Twitch es una plataforma que permite transmitir o streamear en vivo; tiene generadores de contenido de todo tipo que la usan para llegar a los millones de espectadores que ingresan a diario", alertó el especialista.Se estima que durante 2020 se vieron 17 mil millones de horas en Twitch y se espera romper ese récord en 2021. Entre ese mar de publicaciones, hay miles de pedófilos y niños y niñas consumiendo y realizando contenido en Twitch."Los padres deben estar atentos a posibles delitos como el grooming o la pedofilia. Porque si bien el sitio establece que la edad mínima requerida para crear una cuenta es de 13 años (una edad muy baja de por sí, si no hay un adulto controlando al menor); las cosas empeoran porque es vox populi que hay casos de chicos y chicas de hasta 8 años que ingresan, tipeando una fecha de nacimiento falsa", dijo Miglino.