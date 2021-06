Fernández renovó el reclamo por Malvinas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas "se mantiene incólume" y recordó que Naciones Unidas instó al país y al Reino Unido a dialogar para "buscar una solución a ese problema mundialmente reconocido que es la usurpación indebida".Fernández se expresó así al encabezar en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada el acto de conmemoración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico, que se celebra el 10 de junio de cada año.Acompañado por el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Relativos a las Malvinas, Daniel Filmus, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, entre otros funcionarios, el Presidente remarcó que las Malvinas "indefectiblemente son territorio argentino".El mandatario recordó que "en 1965 Naciones Unidas decidió que la Argentina y el Reino Unido se sentaran a buscar una solución a ese problema mundialmente reconocido, que es la usurpación indebida", y agregó: "Se hicieron muchos esfuerzos para encontrar un punto de diálogo con los usurpadores, pero no nos fue bien"."Sin ninguna duda es un reclamo legítimo: que nos devuelvan la tierra que nos usurparon, simplemente eso", afirmó el jefe de Estado al tiempo que, en línea con el discurso que minutos antes había pronunciado Filmus, sostuvo que "el motivo de la usurpación debe tener connotaciones económicas porque allí hay un reservorio importante de recursos".El Presidente afirmó que "el reclamo se mantiene incólume" y cuestionó la política del ex presidente Mauricio Macri en esta materia, al considerar que en esa oportunidad "la Argentina tuvo una actitud distinta, cierta laxitud que permitió que muchos de los esfuerzos hechos queden de algún modo opacados".Fernández consideró que la reivindicación de la soberanía sobre el archipiélago "debe ser un reclamo permanente de la vida cotidiana de los argentinos" porque "hay una parte del territorio que ha quedado a un costado".Tras recordar la decisión de la dictadura de Leopoldo Galtieri de invadir las Malvinas e ir a la guerra contra el Reino Unido, el Presidente sostuvo que se debe valorar esa "gesta por la que muchos dejaron su vida y lo hicieron en la conciencia legítima de los derechos que la Argentina tenía sobre ese territorio".Y destacó: "Lo que tenemos que aprender es que la diplomacia debe llevarnos a recuperar esa tierra y que no debemos que arriesgar más vidas argentinas en busca de una solución, pero que poner todo el esfuerzo y el coraje en reclamar aquello que nos corresponde".Luego de recordar el decreto del ex presidente Juan Perón con el que reglamentó, en 1973, la ley que instituyó esta fecha conmemorativa, Fernández afirmó que "las Malvinas son, fueron y serán argentinas".Previamente, Filmus destacó que el 10 de junio como "una fecha de enorme importancia para la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas" y recordó que "una de las primeras decisiones que toma la Primera Junta de 1810 fue asumir responsabilidad sobre las Malvinas".Además, el secretario de Estado se refirió a los recursos pesqueros e hidrocarburíferos de las islas y sostuvo que el motivo por el que "los británicos entraron ahí en 1833 no es muy distinto de por qué están ahora, fue por las riquezas".El 10 de junio de cada año se recuerda la creación, en 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico a cargo de Luis Vernet.