Bolsonaro comparó a Fernández con Maduro

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comparó ayer a Alberto Fernández con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, a raíz de los comentarios del presidente argentino sobre el origen de los argentinos y los brasileños. "El presidente de Argentina dijo que ellos venían de Europa en barco y nosotros de la selva. Recuerdo una cosa, en cuanto murió Hugo Chávez, Maduro asumió el cargo y habló de pajaritos que encarnaban la figura de Chávez", dijo con sarcasmo Bolsonaro al salir del Palacio de la Alvorada."Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa", había expresado Fernández en un acto que compartió con el presidente español, Pedro Sánchez.Por medio de Twitter, Fernández realizó un pedido de disculpas para "quien se haya sentido ofendido o invisibilizado" con sus dichos.El ex presidente Mauricio Macri le envió un mensaje al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, para pedirle disculpas "en nombre del pueblo argentino" por los dichos del jefe de Estado, Alberto Fernández.Sin embargo, Bolsonaro siguió la polémica publicando una foto en la que se lo ve en un entorno selvático rodeado de miembros de una comunidad aborigen de su país, acompañado de la palabra "SELVA!" junto a una bandera brasileña."Hoy he intercambiado mensajes con el expresidente Macri. No hay ningún problema entre nosotros ni con los argentinos. La rivalidad con Argentina sólo se da en el fútbol", aclaró el mandatario brasileño.