Remodelarán veredas en el Macrocentro

En la mañana de este jueves se concretó la apertura de sobres para licitar la remodelación de las veredas del Macrocentro. Se presentaron 4 empresas. Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la titular de Paseo del Centro, Florencia Muriel; representantes de la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad y de las vecinales de los barrios Mosconi y 30 de Octubre.

El Municipio gestionó y obtuvo recursos de “Argentina Hace” -un programa Nacional de infraestructura de ejecución rápida y con empleo local-, para llevar a cabo distintas obras en la ciudad. Una de ellas será la remodelación de las veredas del Macrocentro y el repintado de columnas de alambrado publico.



MAYOR CALIDAD AL

ESPACIO PUBLICO

Luis Castellano abrió la reunión afirmando: “Este es un proyecto grande que responde a la solicitud de muchos sectores y que no sería posible ejecutar solo con las espaldas del Municipio. Lo venimos solicitando hace varios años ante los Gobiernos provincial y Nacional y, ahora, lo pudimos lograr a través de las gestiones que realizamos junto con el gobernador Omar Perotti. Es el programa nacional Argentina Hace con el cual pudimos iniciar dos proyectos. Uno ya fue licitado y es el plan de fortalecimiento de nuestras redes de ciclovías y ciclocarriles. El otro es éste, de reparación de veredas y pintado de columnas de alumbrado público”.

“Estamos trabajando en la ciudad pospandemia y esta obra va a dotar de mayor calidad al espacio público porque el fortalecimiento de las facilidades para el traslado de peatones y ciclistas va a ser clave. No quiero dejar de lado el trabajo de todo el equipo que se ocupó de hacer un relevamiento muy minucioso, vereda por vereda, para que este proyecto se pueda realizar y ejecutar”. Fueron cinco personas capacitadas para tal tarea, que en el plazo de 15 días realizaron un relevamiento de 2.726 aceras contemplando el estado actual, su materialización, disposición y el grado de transitabilidad y/o deterioro.



4 CONCESIONES CENTRALES

A su turno, Diego Martino brindó mayores detalles: “El proyecto consiste en el mejoramiento de las veredas en el Macrocentro. Ese término lo usamos para definir las 4 concesiones centrales de la ciudad, que limitan al norte en línea con calle Pellegrini, al oeste con Ayacucho, al sur con Aristóbulo del Valle y al este con Constitución”. “En ese sector se hizo un relevamiento donde aparecen algunas problemáticas relacionadas con las raíces de los árboles, con obras que se fueron haciendo o el mero paso del tiempo y su desgaste natural, por lo que se tornan intransitables”; detalló Martino.

Además, agregó que “proponemos dotar a ese sector de mejor transitabilidad, aclarando que no es hacer toda la vereda nueva, sino atacar los lugares donde están los problemas. En algunas veredas habrá un impacto más grande de renovación del contrapiso y de la superficie y en otras será un trabajo más sencillo”. “Es importante resaltar que dentro de este proyecto también se prevee la demolición y construcción desde cero, de los 2 primeros canteros de avenida Santa Fe. El diseño ya tienen que ver con el proyecto que llamamos “Área central”, que es todo el espacio público que va desde la Plaza 25 de mayo, pasa por avenida Santa Fe y continúa por avenida Mitre hasta el predio ferroviario”.

Estas mejoras van a beneficiar de manera directa a todos los frentistas que estén con algún problema de mantenimiento o irregularidad respecto a la traza de sus veredas. De manera indirecta, el beneficio es los numerosos transeúntes ocasionales de ese sector, ya que esta zona alberga más allá de la actividad residencial, actividades ligadas a lo comercial, bancos, entes de servicios, estudios profesionales y sectores recreativos.



"UN PASO MAS"

Bárbara Chivallero fue parte también del encuentro y destacó: “Dentro de este plan de obras que estamos llevando adelante en el marco del programa Argentina Hace, dimos un paso más a través de la apertura de los sobres para la intervención de veredas y repintado de columnas de alumbrado público en un sector de la ciudad donde ya hay un trabajo previo realizado. En el año 2018 se hizo un relevamiento con estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, en el cual se analizaron las diferentes causas de deterioro de las veredas de este sector, y en base a esos datos es que se hizo este proyecto de reparación de veredas”. Chivallero añadió que "es una obra pública más en el sector céntrico que representa una inversión de 36 millones de pesos y que se puede concretar gracias al aporte de fondos nacionales y de gestiones provinciales”.

Es importante destacar que la obra se efectivizará con empleo local; es decir, personas con domicilio formal en esta ciudad, tanto hombres como mujeres, agrupados en sistemas de cooperativas ya existentes, que se dedican tareas relacionadas con la albañilería y la pintura.