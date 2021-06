El Concejo aprobó un pedido para que se declare a la actividad física “esencial”

En la jornada de ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria del Concejo, en la que se aprobó un proyecto de Resolución presentado por el bloque de Cambiemos, solicitando a la Cámara de Diputados de la Provincia el inmediato tratamiento del proyecto de ley N° 42894, cuyo objeto es declarar la actividad física, al deporte, al entrenamiento “actividad esencial y promotora en todo el territorio provincial”.

Leonardo Viotti al hacer uso de la palabra para argumentar el proyecto, señaló que “en el mismo sentido de lo que ya venimos trabajando y abordando desde este Concejo hace algunas semanas, con el eje central de entender que el deporte es salud, que la actividad física es salud; lo que pedimos hoy es un acompañamiento y un pedido por parte de este Concejo en su totalidad hacia la Cámara de Diputados para que se de pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley en donde se declara esencial la actividad del deporte”.

Por otra parte y tal como lo refirió en la sesión del jueves pasado, el edil radical precisó que “esgrimimos un montón de información que da como certero que el deporte es salud, que más de 35 enfermedades y patologías se tratan con el deporte; se previene el estrés, se trabaja para la prevención del Covid y post Covid”, refirió. Y apuntó: “Un cuerpo fortalecido, un cuerpo que realiza deportes es mucho más fuerte ante estas problemáticas, con lo cual, es necesario que desde el Estado demos las herramientas necesarias para que se pueda realizar deporte; más de 14 meses de pandemia, necesitamos que nuestra sociedad mientras avanza la vacunación, pueda estar fortalecida y el deporte es parte de eso. A su vez, hablamos de un montón de fuentes de trabajo, no solo hablamos de salud, también hablamos de economía”.

“Creemos que la declaración de esencial de esta actividad va a ayudar a encontrar una alternativa para que puedan trabajar, con restricciones, con cuidados, con protocolos, no con total libertad, pero necesitamos que arranquen. Necesitamos que los rafaelinos y los santafesinos puedan tener una alternativa”, enfatizó, y finalizó subrayando, “ahora vamos a pedirle a la Cámara de Diputados el tratamiento y aprobación de este proyecto. Ojalá que se consiga la mayoría necesaria que entienda, -en el mismo sentido que este Concejo lo hizo-, que el deporte es salud”.

Por su parte, Lalo Bonino pidió la palabra, y acotó: “El planteo está hecho y todos estamos de acuerdo con esto y simplemente quería agregar que los representantes de la COASMUDE están también elevando una carta a la provincia, precisamente al Ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, en donde obviamente ellos plantean todos los fundamentos que creen tanto de los clubes como de las instituciones deportivas, para el mantenimiento de las actividades físicas y no solamente eso, sino también el rol que cumplen como controlador social; cuando las personas están dentro de los clubes cumplen con protocolos, cumplen con normativas, se respetan entre ellos, y el amor que cada uno de ellos tiene y así también lo plantean, con lo cual, creo que desde todos los sectores estamos trabajando para la reapertura”.

Si bien todos los concejales acompañaron este proyecto, Jorge Muriel a la hora de justificar su voto, señaló que “es increíble, tenemos un partido con la mayoría en diputados de la provincia, la ley la presentó un diputado de ese bloque y es increíble que no haya sido tratada”. Y continuó: “De 50 legisladores de la cámara, 28 son de un solo partido. Cuando dijeron que hay que hablar con los diputados, eso es lo que encomendamos a ustedes porque tienen la potestad”, afirmó.



OTROS 2 PROYECTOS APROBADOS

Durante la sesión de ayer, también fue aprobada una Minuta de Comunicación presentada por Cambiemos, en la que se solicita reubicar a trabajadores de cooperativas que fueron contratados por el municipio y hoy se encuentran sin prestar servicios. En tanto, también recibió su aprobación la Minuta de autoría del concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, que la que pide la vacunación de todo el personal administrativo y tanatólogos del cementerio local, donde se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante las autoridades provinciales, el acceso a la vacunación para quienes se encuentran encargados de la disposición y sepultura de los fallecidos y al personal administrativo del Cementerio Municipal.