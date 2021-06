Colegios de Abogados pidieron optimizar el funcionamiento

El último miércoles se llevó a cabo una reunión, entre los cinco presidentes de los Colegios de Abogados de la Provincia que conforman la Federación y los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Roberto Falistocco, Dr. Mario Netri y la Dra. María Angélica Gastaldi. Allí se expusieron por parte de los presidentes de los Colegios, distintas situaciones y problemáticas a abordar para optimizar la actividad judicial.

La presidente del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio, contó que la reunión fue solicitada el martes, con lo cual “agradecemos que se nos escuche y el origen de la reunión fue plantear el deficiente funcionamiento del SISFE (Sistema de Autoconsulta de Expedientes del Poder Judicial de Santa Fe), que es un sistema informático mediante el cual nosotros interactuamos con el poder judicial. Antes la presentación de escritos era manual, donde uno concurría a tribunales y presentaba los escritos y eran cargados, pero en este momento deben ser subidos al SISFE, obviamente por la pandemia, y este sistema venía con ciertas deficiencias pero en el último mes directamente durante días no funcionó, cayó el sistema, lo que produjo la suspensión de plazos o términos. Los colegas quieren trabajar y esto generó mucho malestar y por eso nos reunimos con la Corte”.

Acerca de la respuesta recibida, la Dra. Eusebio explicó que “acordamos cinco puntos de los cuales el primero es garantizar el funcionamiento de este sistema, para que podamos seguir trabajando y subiendo escritos; después solicitamos también que en el caso de no funcionar este sistema se nos permita utilizar el recurso de enviar mails con los escritos, porque si bien entendemos que la presencialidad no debe ser fomentada, nadie desconoce la pandemia y nadie quiere que nadie se enferme, solicitamos también a la Corte que los juzgados cuentan con los medios tecnológicos necesarios para tomar las audiencias, porque las audiencias, -la mayoría o pocas pueden ser tomadas en forma presencial-, entonces se utilizan los medios virtuales, pero para esto se debe contar con los medios tecnológicos y no todos los juzgados cuentan con esos medios tecnológicos”, indicó. Y agregó que las otras cuestiones son más de detalles, pidiendo poder extender los horarios para subir los escritos durante las 24 horas y los 7 días de la semana, buscando descomprimir el sistema”.

“La Corte nos ha escuchado, fue una charla larga de más de dos horas, donde hubo también gente del sistema informático que nos brindaron explicaciones y lo más importante es que fue un encuentro productivo”, afirmó la presidente del Colegio de Abogados de Rafaela.



EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

Respecto al impacto de la pandemia en el ámbito de la justicia, Eusebio dijo: “La pandemia básicamente nos ha hecho cambiar radicalmente la forma de trabajo a todos, no solamente a los abogados, el cambio también fue para el Poder Judicial”. A su vez, la Dra. Carla Bassani, secretaria del Colegio, acerca del impacto de la pandemia, manifestó: “El sistema anterior era netamente presencial, es decir, vos imprimías tu trabajo, lo presentabas en los juzgados, las audiencias eran presenciales y a partir de la pandemia hubo que modificar 180° toda la práctica. Lógicamente exigió un esfuerzo de parte de los abogados y también del Poder Judicial. La idea es tratar de mejorar día a día lo más que se pueda”. En tanto, la Dra. Verónica Rossignoli, tesorera de la institución, resaltó que “además de en el ejercicio de la profesión, en lo que estamos haciendo hincapié es en el en el funcionamiento de la justicia, que es una de las patas fundamentales de una sociedad. Necesitamos el servicio de justicia que lo conformamos todos, el Poder Judicial, los auxiliares de la justicia que somos todos nosotros”.