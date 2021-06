Fineschi se impuso en la Carrera Clasificatoria

Contundente victoria concretó Damián Fineschi en la Carrera Clasificatoria de Súper TC2000 que se realizó en el Circuito N°9 del autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires, a bordo del Renault Fluence con el cual celebró su tercer triunfo en la categoría, y repitiendo lo hecho con la marca francesa en los 200 Kilómetros de 2019, entonces como invitado de Leonel Pernía (que arribó 17°).El representante de Quilmes se impuso con un claro dominio, logrando además el récord de vuelta y por amplio margen sobre sus escoltas, los Honda Civic de Juan Ángel Rosso y Fabián Yannantuoni, quienes lo acompañaron en el podio, tras recorrer los veinte giros de la competencia que ordena la grilla de la prueba principal, a disputarse hoy a la hora 12.30. Su tiempo de carrera fue 26m 52s 826/1000, con 3s 968/1000 de ventaja sobre el segundo Rosso y más de 7 segundos sobre Yannantuoni.Agustín Canapino fue cuarto con el Chevrolet Cruze, aventajando a los Citroën C4 Lounge de Marcelo Ciarrocchi y a los Toyota Corolla de Emiliano Spataro (tuvo varios roces que no le permitieron avanzar), Julián Santero y Matías Rossi. Posteriormente arribaron Matías Milla (Renault) y Bernardo Llaver (Chevrolet), en el Top10. Ian Reutemann, el piloto de Humboldt, se ubicó 15º.Cabe destacar que Fineschi también había sido el más rápido en la clasificación con un tiempo de 1m 17s 085, con pista sucia luego de la lluvia, seguido por Facundo Ardusso y Leonel Pernía. Con estos resultados, Ardusso se mantiene como líder del torneo con 66 puntos, seguido por Rossi y Pernía con 65, Canapino suma 49 y Santero con 47 unidades.Como viene sucediendo en el año, el Súper TC2000 implementó el Push to Pass, recurso mecánico para fomentar los sobrepasos y mejorar los espectáculos. Solo puede ser utilizado en la final y su función consiste en entregar un plus de potencia que permita intentar una maniobra de superación.