El Peque jugó muy bien pero no bastó con Nadal

El porteño Diego Schwartzman, 10° del ránking mundial y único argentino que seguía en competencia en singles, no logró cumplir ayer el desafío mayúsculo que representaba enfrentar al español Rafael Nadal (3°), 13 veces ganador del Grand Slam francés y que lo venció en cuatro sets para avanzar a las semifinales de Roland Garros. El encuentro fue parejo y terminó decantando del lado del mallorquín en el tramo final, para resolverlo con parciales de 6- 3, 4-6, 6-4 y 6-0, en dos horas y 45 minutos de juego en la cancha principal "Philippe Chatrier", del complejo ubicado en el barrio parisino de Bois de Boulogne.La historia iba en contra del porteño, de 28 años y que no había perdido un set en su tránsito hasta meterse entre los ocho mejores del certamen por tercera vez en su carrera. Es que era su duodécimo partido frente a Nadal, al que solo pudo vencer una vez, el año pasado en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma, mientras que entre las diez victorias pasadas del mallorquín había dos eliminaciones en Roland Garros: en los cuartos de final de 2018 y el año pasado en semifinales.Nadal fue de menor a mayor en el partido y quizás el principal mérito de "Peque" Schwartzman fue mantenerse y ser el primero en ganarle un set al mallorquín (el segundo) después de 36 oportunidades, ya que no cedía un parcial desde 2019. De hecho, todo fue muy parejo hasta el 4-3 del tercer parcial, cuando Nadal quebró el saque del argentino para encarrilar su victoria y ganar nueve games consecutivos que le dieron el boleto a semis.Más allá de la bronca por el resultado, se trata de un balance positivo para Schwartzman en París, teniendo en cuenta que después del título en el ATP de Buenos Aires, la gira en polvo de ladrillo previa a Roland Garros no le había dejado buenos resultados.El español jugará en semifinales frente al serbio Novak Djokovic (1), máximo favorito al título, que derrotó al italiano Matteo Berrettini (9) por 6-3, 6-2, 6-7 (5) y 7-5.PODOROSKA EN DOBLESLa rosarina Nadia Podoroska se clasificó a las semifinales en dobles de Roland Garros, junto a la rumana Irina Begu, tras haber quedado prontamente eliminada en singles. Podoroska y Begu vencieron a la dupla croata-estadounidense Petra Martic-Shelby Rogers 6-3, 4-6 y 6-2, y de esa manera la argentina consiguió por segundo año consecutivo llegar a una instancia de semifinal del certamen, dado que en 2020 lo hizo como individual.El encuentro fue intenso entre ambas parejas y duró dos horas y diez minutos. Este triunfo le permitirá a Podoroska pasar a ocupar el puesto 70 en el ránking de dobles, al tiempo que sigue en la posición 42 como singlista tras haber perdido en primera ronda ante la suiza Belinda Bencic.El próximo partido de Podoroska y su compañera será ante la estadounidense Bethanie Mattek-Sands y la polaca Iga Swiatek, esta última ganadora del Roland Garros en singles del año pasado.