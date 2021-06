"Cada semana se nos complica más"

(Por Darío Gutiérrez). - Mientras persisten los días de clubes con sus puertas cerradas por las restricciones, crecen proporcionalmente las dificultades para las Comisiones Directivas de los mismos, debido a la disminución notoria de los ingresos de recursos con qué hacer frente a las obligaciones con sus empleados. El Club 9 de Julio lo hizo visible en sus redes sociales. "Es un momento crítico para nuestro club. De puertas cerradas. Sin actividad. Sin colaboración estatal. La idea fue aunar esfuerzos; tomar decisiones conjuntas en beneficios de nuestros socios, profesores y colaboradores", publicó en la noche del martes luego de una reunión en las instalaciones del Club.

Por ello, este miércoles dialogamos con el presidente Hugo Morel que nos amplió sobre la difícil coyuntura debido a las disposiciones que los afectan por la emergencia sanitaria."El miércoles por la noche estuvimos reunidos con un representante de cada una de las 17 disciplinas que tenemos en el Club, estaban prácticamente todos, sólo uno no estuvo presente. La finalidad fue hacerles conocer el panorama de la Comisión Directiva, lo complicada de la situación, y conocer las realidades de ellos, que no son todas iguales. Algunas mas complicadas que otras, pero con extremos donde realmente necesitan del ingreso", puntualizó el dirigente rojiblanco.

Sobre la manera de ir paliando este déficit que se produce, comentó que "acordamos una serie de cuestiones, vamos a hacer una venta de pollos, utilizar un poco el bingo para solventar algunos gastos. Eventos en general que se puedan hacer en este contexto".

Asimismo, explicó que "en junio vamos a cobrar el 50 por ciento tanto de la cuota social como deportiva. Obviamente quien quiera pagar el 100 por ciento de manera optativa, es bienvenido. Queremos también tener un gesto, y pedir un esfuerzo, que lo hacemos entre todos para tratar de pasar rápido esta situación".

En este período, además, la institución ha encarado nuevas obras como el gimnasio en el sector Este paralelo a la tribuna general del estadio Germán Soltermam. En su momento, se utilizaron 100.000 pesos otorgados por el COASMUDE en una de las etapas de la construcción.



SUELDOS QUE CUMPLIR

Morel mencionó que "En el caso particular del '9' tenemos una estructura muy grande, entre profes y empleados estamos en los 50 o un poco más, algunos no cobran porque no hay actividad, pero muchos si y hay que cumplir con las obligaciones como corresponde. Necesitan el dinero y el costo fijo de 9 de Julio es alto". Acotó que "este mes vienen los aguinaldos que no es un tema menor. Hay que juntar alrededor de 200.000 pesos para pagarlos, cada semana que se prolonga esta decisión nos complica un poco mas".



SERVICIOS QUE PAGAR

Como en cada casa de familia, los clubes también tienen obligaciones con el Estado y las empresas prestadoras de servicios. En estos meses no ha dicho nada en tal sentido pese a la obligatoriedad de hacerlos cerrar."Lo de la luz hay un poco menos de consumo en estas semanas porque no hay entrenamientos nocturnos. Pero igualmente tenemos entre 25 y 30.000 pesos por mes (unos 60.000 el bimestre) fijos que pagar, y eso con tarifa subsidiada porque los clubes tenemos un descuento. Distinto es el caso del agua, hemos pedido a la empresa un descuento pero no los otorgan porque dicen que tenemos un medidor", informó el presidente juliense.



ANALISIS QUE EXPLICA EL PEDIDO

En su petición para que los clubes vuelvan a abrir sus puertas, Morel analizó que "estoy convencido que si te fijás en las estadísticas, lo vengo diciendo en estos días, los clubes llevan 15 días mas que el resto de las actividades con restricciones y los casos no han bajado. Claramente no son un foco de infección los clubes, lo mismo que los gimnasios".

Igualmente, deseó que "esperemos que se vaya solucionando la situación sanitaria, no estamos ajenos a eso y no pretenemos desatenderla", pero añadió que "también vemos chicos en la calle, la Municipalidad tiene que utilizar recursos como la GUR para desactivar partidos de fútbol, de bochas, encuentros en plazas. Y hemos demostrado todos los clubes de la ciudad que se cumplieron los protocolos, que los chicos pueden desarrollar su deporte en un ambiente seguro. Donde se van a cumplir los protocolos, van a estar cuidados, tienen un seguro también por si pasa algo, con profes capacitados".

Finalmente, reiterando la expresión de deseo acotó que "de todos modos somos optimistas que la situación sanitaria mejore pronto y en la próxima semana o la otra ojalá tengamos la noticia que de a poco podamos ir volviendo a la normalidad".