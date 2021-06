La Ley de Educación Ambiental desató una polémica

“Aquello que cultivamos sin agregar agrotóxicos para preservar esa producción, es ambientalmente más valioso y hace también a la salud nuestra", enfatizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante el discurso con el que se anunció la promulgación de la Ley 27.621, de Educación Ambiental Integral.La presentación generó críticas de parte de los productores y dirigentes que rápidamente en redes sociales salieron a criticar la postura condenatoria y el lenguaje peyorativo utilizado por el primer mandatario. Además, por el alcance y la incumbencia de dicha normativa, se mencionó en reiteradas oportunidades en los discursos a la producción sustentable de alimentos, quedando ex profeso que la cartera agropecuaria no fue invitada a participar de su formulación.Otro indicio fue que el Jefe de Estado sólo estuvo acompañado por los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de Educación, Nicolás Trotta, notándose la ausencia del Ing. Luis Basterra.“Estamos generando conciencia en las nuevas generaciones”, dijo el presidente, al tiempo que resaltó que “esta ley lo que hace es poner en cabeza del Estado y de quienes educan la obligación de educar a todos desde que son muy chiquitos de que todo tiene un valor superior”.Si bien de manera unánime el sector dirigente aplaudió la sanción de la Ley porque puede ser una herramienta para comenzar a desmitificar ciertos postulados que acusan malintencionadamente al sistema productivo predominante en la Argentina, no cayó para nada simpático que el propio presidente utilice el término “agrotóxico” para referirse a los agroinsumos que utilizan lícitamente los productores para mejorar la competitividad y eficiencia de sus procesos. Es que se trata de un término que no se utiliza ni el ámbito productivo ni científico, que sólo denota un marcado prejuicio “anticampo” que en momentos tan sensibles como los actuales, no hace más que alimentar la desdichada grieta.Ante estas declaraciones, el vicepresidente de CRA, Gabriel De Raedemaeker, respondió por redes sociales: “no son agrotóxicos, son fitosanitarios, productos autorizados que son cuidadosamente elaborados, fraccionados, transportados y aplicados, aprobados por SENASA, ente del Estado”. En el mismo hilo, el dirigente gremial espetó: “humildemente le pido, no compre mensajes ideologizados”.A estas manifestaciones se sumaron otros dirigentes de Buenos Aires, Córdoba y hasta un ex funcionario de Agricultura en la gestión de Macri, el Ing. Santiago del Solar, quien posteó que “Argentina utiliza menos fitosanitarios de lo que se cree en relación a otros países”, según datos “de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD)”.PIDEN QUE SE BIEN UTILICE“Todo eso puesto en cada día de escuela va a hacer que se vuelva cotidiano el entender que es mejor vivir en un mundo donde la vida no se convierta en un riesgo”, afirmó criteriosamente el presidente en otro pasaje de su discurso.Sin embargo, la polémica ya se instaló y no son pocos los que advierten que si se mal utilizan los postulados de esta Ley en las escuelas y en la formación ciudadana de los jóvenes, se acuñará una falacia en torno a las formas de producción de alimentos.Del acto formal sólo participaron la titular del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez; los representantes de la Federación Nacional Campesina, Malvina Luera; del Movimiento Campesino Santiago del Estero (MOCASE), Ornella Paz; y de la ONG educativa Eco House, Máximo Mazzocco; entre otros grupos de jóvenes afines.