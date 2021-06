Ponzetti: "estamos ante una situación de incertidumbre"

En el año 1947 se formó la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, con ámbito de actuación en todo el país y ese día se instauró el día del trabajador de la carne. Es por ello que este jueves 10 de junio se conmemora, tal como lo establece el convenio colectivo de trabajo, el día del trabajador de la carne, perteneciendo a una región netamente rural, con productos reconocidos en todo el mundo y valorados en toda la nación. En esta jornada tan especial para el sector, LA OPINION conversó con Roberto Ponzetti, secretario de organización del Sindicato de la Carne de Rafaela, que comentó, en cuanto a la situación actual de los trabajadores del sector, que "el presente es de incertidumbre por el tema del corte de la exportación y que esperamos no afecte al consumo interno como en el consumo de carne y chacinados". Asimismo, Domingo Viviani, actual secretario general del gremio, expresó, en función de cómo impactó la decisión del gobierno argentino de prohibir por un mes las exportaciones de carne que obligó a que algunos frigoríficos paralizaran sus plantas, que "casi todos los frigoríficos quedaron con garantías horarias por no tener materia prima por la no comercialización de vacunos y el cual se hizo complejo para los trabajadores poder cumplir con compromisos hechos. En este marco, se les redujo un 40 a 45 % ya que a las 200 horas se le tiene que agregar los premios por productividad". Por último, con respecto a las paritarias, ambos sostuvieron que "con las paritarias que empezaron en abril se arregló un 30% hasta diciembre, quedando a revisión cuando la circunstancia lo amerita, y queda por cerrar aún la paritaria interanual de enero, febrero y marzo".Con respecto a esta situación, cabe recordar que la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (FESITCARA) acordó en abril pasado el primer tramo de la paritaria 2021 con aumentos del 30% por nueve meses. El incremento se hará efectivo en tres tramos, el primer del 15% se efectivizó en mayo por lo que se está cobra en los primeros días de junio, en tanto que otro 7,5% se aplicará en julio y finalmente otro 7,5 % en octubre. La organización que conduce Gabriel Vallejos alcanzó el entendimiento luego de semanas de negociación y en un contexto "sumamente adverso", señaló el dirigente sindical, que destacó los alcances del acuerdo. "Hemos alcanzado un acuerdo satisfactorio, con cláusulas que nos permiten en el último trimestre del año mejorar lo pactado, siempre priorizando la defensa del poder adquisitivo del salario", había resaltado Vallejos en abril. Cabe aclarar que la FESITCARA había acordado en febrero pasado la revisión salarial 2020 llevando el aumento anual al 38%. En esa negociación había convenido iniciar la negociación que a mediados de abril se cristalizó con la firma por una suba salarial del 30% con cláusula de revisión.