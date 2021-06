Preocupación de los trabajadores

Durante los últimos días, desde diferentes sectores se expuso el malestar que genera la decisión del gobierno nacional de cerrar las exportaciones de carne vacuna y las consecuencias que la falta de consenso en busca de soluciones va a traer. El impacto negativo ya se observa.

Representantes de sindicatos de trabajadores de la carne indicaron: “Al respecto queremos hacer saber que la medida impacta directamente en una de las mayores fuentes de trabajo de nuestro territorio y traerá aparejados inconvenientes en una industria que ocupa a muchos santafesinos. Como dirigentes debemos estar a la altura de las circunstancias, motivo por el cual hemos solicitado una reunión con el Gobierno Provincial a los fines de manifestar nuestra postura”.

En ese marco, el último martes se concretó una reunión entre Daniel Roa, Sindicato de la Carne Santa Fe; Sixto Vallejos, Sindicato de la Carne Casilda; Domingo Viviani, Sindicato de la Carne de Rafaela; René Gelmi, Sindicato de la Carne de Reconquista; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna y el senador Nacional, Roberto Mirabella.

Allí, los representantes de los trabajadores de la carne, plantearon que “la medida de cerrar las exportaciones es una acción errónea que no ha ayudado a bajar los precios de la carne en el mercado interno. Incluso vemos un efecto contrario, con aumentos que rondan un 20% desde efectuado el cierre. Este escenario causa un gran perjuicio a los trabajadores que, en muchos casos, verán reducidos sus haberes porque las industrias trabajan con un básico e incentivos”.

“Las exportaciones que el país efectúa a China, en su mayoría, no son de productos que se consuman en el mercado nacional; hecho que nos lleva a no comprender la medida adoptada. Los primeros damnificados son los trabajadores de la carne, sector que en ningún momento fue convocado ni consultado sobre el cierre de exportaciones. Hablamos de 16 mil trabajadores y 10 mil en plantas exportadoras que hoy estamos al límite de perder la fuente de trabajo. Hasta el viernes teníamos garantizado un mínimo de faena y hoy son 3000 los obreros que ya no están trabajando y están licenciados, con el grave riesgo que desde este viernes corran riesgo más fuentes de trabajo”, afirman los sindicalistas. Y agregan: “Buscamos que escuchen nuestro reclamos para tratar de hacer llegar propuestas, ya que no somos quienes generamos el precio de la carne pero si nos vemos afectados por esta medida abrupta y de impacto en las economías regionales”.