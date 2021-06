Sin información sobre el proyecto de pase de contratados a planta permanente

Ayer por la mañana finalmente no se realizó la reunión de comisión de hacienda del Concejo y no se avanzó con el proyecto del Ejecutivo en el que se solicita pasar a 80 contratados a la planta permanente. La oposición solicitó información específica sobre los requerimientos en las distintas áreas municipales y la distribución de estos contratados y al no recibir la misma, el proyecto sigue sin recibir despacho.Por otra parte, este jueves de manera virtual, se realizará la sesión ordinaria en la que se votará un proyecto presentado por Cambiemos, para reubicar a trabajadores de cooperativas que fueron contratados por el municipio y hoy se encuentran sin prestar servicios.Nuevamente, entre los temas a abordar está el vinculado a la actividad física, donde el bloque de Cambiemos defenderá un proyecto de Resolución, en el que se le pide a la Cámara de Diputados de la Provincia, el inmediato tratamiento del proyecto de ley N° 42894, para declarar la actividad física, al deporte, al entrenamiento “actividad esencial y promotora en todo el territorio provincial”.En tanto, también se tratará hoy en el recinto, una Minuta de Comunicación de autoría del concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, en la que reclama la vacunación de todo el personal administrativo y tanatólogos del cementerio local, donde se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione ante las autoridades provinciales, el acceso a la vacunación para quienes se encuentran encargados de la disposición y sepultura de los fallecidos y al personal administrativo del Cementerio Municipal.En los fundamentos de esta Minuta de Comunicación se señala que si bien, a quienes fallecen víctimas del virus COVID-19 se les da sepultura con los protocolos específicos para estos casos especiales, no deja de generar mayor tranquilidad a quienes están a cargo de dicha tarea, poder acceder a la vacuna. Sucede que ataúdes que corresponden a personas carentes de recursos, han perdido líquidos mientras se trasladaban o se llevaba a cabo la sepultura, generando riesgos al personal; como así también gente que portadora del virus por lo general familiar del fallecido, va a la administración del Cementerio a realizar los trámites correspondientes del entierro.