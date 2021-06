Bicicletas y la red de ciclovías

En tiempos donde cada aporte que podamos hacer a favor del cuidado del medio ambiente cuenta, la alternativa de usar la bicicleta para movilizarnos por la ciudad ha ganado terreno por los beneficios directos que trae aparejado el hecho de pedalear. Se trata de un medio de movilidad ecológico que no contamina como los vehículos de combustión, económico porque no implica cargar combustible y saludable porque el ciclista realiza actividad física que mejora su bienestar y calidad de vida.Desde 1966, en Argentina se patentaron más de 26 millones de vehículos según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). La Flota Vehicular Circulante en Argentina (Parque Automotor “Vivo”) estaba compuesta al cierre del año 2020 por un total de 14.564.842 vehículos, incluyendo automóviles, comerciales livianos y pesados aunque el reporte no contempla Acoplados y Otros Remolques. Teniendo en cuenta que a fin de 2019, la Flota Circulante en Argentina llegó a 14.301.842 vehículos, se observa un incremento de solamente el 0,1% en el último año. Cruzando esta información con los datos de población, se concluye que hay una relación 3 habitantes por vehículo, el mismo ratio en México es de 3,4 y en Brasil de 4,8.El pasado 3 de junio se conmemoró, tal como lo establece una resolución de la Asamblea General ONU de 2018, el Día Mundial de la Bicicleta, vehículo que durante la pandemia se convirtió en el medio de transporte por excelencia. La intención era dejar en claro que la bicicleta es útil para toda la humanidad al colaborar con el cambio climático, la contaminación, la congestión del tráfico e incluso el estrés.De acuerdo a datos recopilados por Google Maps, Argentina se ubica en el puesto 15 en el mundo y en el 3 en Latinoamérica, detrás de Brasil y México, en relación a las consultas sobre rutas para cubrir en bicicleta. A su vez, Buenos Aires es la decimosegunda ciudad en el pedido de indicaciones de navegación en dos ruedas y la primera de la región. Esto es resultado de que con la pandemia el uso de la bicicleta creció un 156% en el país y un 177% en la ciudad de Buenos Aires. Un dato que corrobora la tendencia es que los pedidos de trayectos en Google Maps aumentaron en un 83% de 2019 a 2020 en el país (el 98% en CABA) mientras que las consultas por transporte público cayeron a la mitad.Finalmente, Google resumió un año de consultas en su buscador en torno a la bicicleta. Las tres preguntas más formuladas son: ¿Cuántas calorías se queman andando en bici?", "¿Cómo emparchar una bici?", "¿Cuáles son los beneficios de andar en bici?".De acuerdo a un artículo de la agencia Télam, el parque de bicicletas de la Argentina ronda los 8,5 millones y en los primeros meses de la pandemia el stock de rodados prácticamente quedó en cero por el explosivo aumento de las ventas, que llegó a un millón y medio de unidades. En la ciudad de Buenos Aires, actualmente hay cerca de 300 kilómetros de bicisendas y unas 400 estaciones de Ecobicis, agrega ese artículo.En Rafaela existe una red de alrededor de 30 kilómetros de circuitos para bicicletas entre ciclocarriles, bicisendas y ciclovías. Hace ocho años y medio, el Municipio había presentado un plan ambicioso para construir un sistema de ciclovías y ciclocarriles con una extensión de 65 kilómetros para conectar toda la ciudad. Si bien hubo avances, fue a una velocidad bajísima, imperceptible por momentos, lo que valió críticas filosas de un populoso grupo de redes sociales que se denomina "Rafaela en Bici". Cada vez que puede hace notar la mora del Intendente, quien a finales de noviembre de 2012 había hecho el anuncio en el marco de las Jornadas de Urbanismo.La semana pasada, la Municipalidad de Rafaela abrió los sobres de una licitación pública para avanzar con la primera etapa de la obra de 5 kilómetros de ciclovías y ciclocarriles en el marco del programa nacional “Argentina Hace”, que contempla una inversión de 40 millones de pesos que aportará el Estado nacional. Según la iniciativa, las trazas se construirán en los canteros de bulevar Hipólito Yrigoyen, desde calle 12 de Octubre hasta la rotonda de Fader que abarca una extensión de 650 metros; en los canteros de bulevar Roca, entre Ayacucho y Antonio Podio, esto es por un recorrido de 1.317 metros. Además, en la ciclovía que avanza por Estanislao del Campo se duplicará la traza entre Fader y Vieytes y desde esta calle hasta la Ruta 34 se reparará la existente y se la ensanchará. La obra es importante pero de ninguna manera alcanzará para pagar la deuda existente desde aquel anuncio de 2012.