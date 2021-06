Recomendaciones para conducir por la vía pública cuando hay niebla

Con la llegada de las bajas temperaturas, entre otros fenómenos naturales, se produce la niebla. Ese factor es uno de los más riesgosos al momento de conducir en la vía pública. Por tal motivo, la Municipalidad de Rafaela brinda una serie de consejos a tener en cuenta. La Dirección de Protección Vial y Comunitaria recomienda no conducir por la vía pública en caso de niebla. Si ello no fuese posible, existen una serie de acciones a tener en cuenta para evitar siniestros viales:

- Encender siempre las luces bajas y las luces antiniebla.

- No usar luces ya que puede encandilar a otros conductores o generar un efecto de espejo, acortando el campo visual.

- Circular a baja velocidad.

- Aumentar la distancia con el vehículo de adelante.

- No encender las balizas; solo en caso de detención al costado de la calzada.

- Detenerse solo si se dispone de una zona segura. Nunca sobre la calzada.

- Evitar adelantamientos.

- Mantener limpios los parabrisas.

- En rutas o autopistas, si se ven carteles con dos “V” invertidas, no superar los 60 kilómetros por hora.

- En rutas o autopistas, si se ven carteles con una “V” invertida, no superar los 40 kilómetros por hora.