La Provincia anticipó que seguirán las restricciones

Pese a que en la última semana se empezó a apreciar un leve descenso de casos a nivel provincial, el gobierno de Santa Fe anticipó que seguirán las restricciones pese a que el decreto vence este viernes. Para el Ministerio de Salud provincial aún hay un alto porcentaje de camas críticas ocupadas y poco personal especializado en esa tarea para atender pacientes que padecen coronavirus. La novedad fue anunciada por el secretario de Salud, Jorge Prieto, quien además evaluó como una posibilidad el regreso de la “presencialidad en las escuelas” y que haya flexibilizaciones “en algunos lugares” que presenten baja cantidad de contagios, pero alertó que “el porcentaje de internación y la mortalidad es altísimo”.

“Si miramos los indicadores en lo que hace al comportamiento que tiene la pandemia en la provincia, las medidas se van a continuar, seguro vamos a devolver la presencialidad en las escuelas en algunos territorios que nos permita hacerlo y en algunos lugares seguramente algunas flexibilizaciones pueden tener”, confirmó Prieto en conferencia de prensa en el Centro de Especialidades Médicas de Santa Fe (Cemafe) de la capital santafesina.

También hizo hincapié en que “hay que parar la propagación y la movilización de las personas” para bajar la gran cantidad de casos que viene registrando la provincia y las principales ciudades, y que para tal fin “el confinamiento es lo único que nos queda”. En eso, destacó que la capacidad operativa de aplicación de vacunas pasó de “20 mil 40 mil”.

“Hoy contamos con una segunda herramienta, que es la vacuna. Este virus se comporta de una manera diferente al del año pasado, por eso con más razón tenemos que extremar las medidas de cuidado”, precisó Prieto.

En ese sentido, explicó que “el número de camas se puede agregar, pero lo que no podemos hacer es descuidar lo que hace a la calidad de la prestación y para eso se necesita personal especializado. No podemos pretender que un médico intensivista atienda solo a 50 pacientes”. “En este momento, que llegamos al 70% de vacunación de la población objetivo, es fundamental cuidarnos. Nos queda poco y lo más importante es extremar los cuidados”, enfatizó el funcionario. En ese sentido, apuntó: “Estamos observando que el número de casos se ha estabilizado y en algunos lugares ha descendido, pero hay que tener en cuenta que el porcentaje de internación es altísimo y la letalidad, la mortalidad, es muy alta”.



SE AMPLIO LA CAPACIDAD

DE LOS VACUNATORIOS

En tanto, el Ministerio de Salud provincial informó este miércoles que fueron ampliados los vacunatorios de la ciudad de Santa Fe, permitiendo llegar a más santafesinos y santafesinas con la vacuna contra el Covid-19. Ante esta situación, Prieto explicó que “el ingreso de gran número de dosis a la provincia nos permitió hacer un turnado prolongado de una semana y poder alcanzar el número de inscriptos que tenemos a la fecha con comorbilidades entre los 18 y 59 años, concluyendo con esta población objetivo el fin de semana y comenzar con la población general de menores de 59”. “Esto nos permitió poder expandirnos en un ciento por ciento en lo que hace a la capacidad operativa de los vacunatorios”, continuó. Del mismo modo, el funcionario remarcó que “en cuanto a la ciudad de Santa Fe, la Esquina Encendida amplió su capacidad para aplicar 4.500 dosis diarias; en cuanto al Cemafe, pasamos de 4 a 8 vacunatorios permitiendo colocar 600 a 700 vacunas en una jornada; y en el CEF Nº 29 llegamos a una capacidad operativa de 3.000 dosis por día”.



ALTA OCUPACIÓN

DE CAMAS CRÍTICAS

Al ser consultado por las restricciones que se están llevando adelante en Santa Fe, Prieto destacó que en “la provincia continúa el gran impacto sanitario, con un porcentaje de ocupación de las camas críticas. Si bien se está observando que el número de casos se ha estabilizado, y en algunas localidades ha descendido, algo importante para tener en cuenta es que el porcentaje de internación es altísimo”. A su vez, el secretario de Salud, recordó que “el comportamiento biológico que tiene este virus es completamente distinto al del año pasado y con más razón tenemos que extremar los cuidados. Con responsabilidad y solidaridad, si realizamos un acto con el mayor cuidado, es decir ventilación, uso de barbijo, teniendo distanciamiento, no permitiendo los aglomeramientos vamos a poder tener ciertas flexibilizaciones”.