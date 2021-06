Con elogios al polo educativo del ICES, Scioli visitó SanCor Seguros en Sunchales

"Es un gran orgullo como argentino estar en este lugar. En diferentes etapas de mi vida, durante mi carrera deportiva y política, pude recorrer diferentes lugares del país y del mundo. Lo que puedo percibir aquí en Sunchales, a través del equipo directivo de Sancor Seguros es la motivación, la visión de futuro y el compromiso que tiene con nuestro país", afirmó ayer el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli. Fue en el marco de una visita a la vecina ciudad en la que fue recibido por el presidente del Directorio de Sancor Seguros, Alfredo Panella, el vice presidente Raúl Colombetti y el CEO del Grupo asegurador, Alejandro Simón.Scioli recorre diversas provincias argentinas con el objetivo de fomentar las exportaciones a Brasil y conectar empresarios de ambos países para generar nuevos negocios. El gerente de Relaciones Públicas y Publicidad de Sancor Seguros, explicó que Scioli "nos visita para conocer todo el complejo de Sancor Seguros, con interés especial en el desarrollo de la innovación y la tecnología junto a la educación".El ex gobernador de Buenos Aires y también ex candidato a presidente en el 2015, que llegó acompañado por los empresarios Diego Mazer y José Urtubey -ex directivo de la Unión Industrial Argentina y CEO de Celulosa Argentina-, recorrió el Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social (CITES), el Aeródromo, la flamante sede del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) que se inauguró este año y el moderno edificio corporativo de Sancor Seguros.A media tarde, Scioli junto a Panella, Colombetti, Simón y Urtubey ofrecieron una conferencia de prensa en el amplio acceso del campus del ICES, a metros de la Ruta 34. "Cuando uno observa el trabajo que se realiza en incubadoras de empresas y lo que significa la aspiración de muchos jóvenes de volcarse al maravilloso mundo de la investigación; esto hace que se genere un circuito virtuoso entre empresas, cuyas patentes, luego, brindan la posibilidad de ofrecer mayor innovación que es lo que necesita el país para agregarle valor a nuestras materias primas; y soluciones modernas a los nuevos problemas que tenemos como sociedad", sostuvo Scioli tras las reuniones en el Grupo Sancor. "El Polo Educativo cuenta con la mayor modernidad y compromiso orientado a todo lo que hoy demandan los nuevos desafíos del país ante este contexto irracional como el que ocasiona esta pandemia. Uno puede ver excelencia de sus instalaciones, pero además, tuve la posibilidad de conversar con los directivos de Grupo Sancor que tienen la responsabilidad de llevar adelante todo esto, basado en el cooperativismo y la responsabilidad social", subrayó."Se preguntarán por qué estoy acá siendo embajador en Brasil. Tiene que ver con que Sancor Seguros hace 8 años que está radicado en Brasil, siendo una de las compañías con mayor mercado en el vecino país. Mi rol desde la Embajada es ser un facilitador del intercambio comercial y de lo que tiene que ver con el sector servicios, como es el mercado del seguro. Cada vez que identifico una oportunidad, una empresa que tenga intereses comunes en los dos países, los visito en Brasil y también en la Argentina. Me pongo a disposición de este grupo visionario", expresó Scioli.Scioli consideró que si bien "la pandemia dificulta a veces el normal funcionamiento de cualquier tipo de emprendimiento" tiene "confianza" en que "pronto todo volverá a la normalidad", a la vez que enfatizó que "acá en Sunchales y en Sancor Seguro especialmente observo una gran visión de futuro, este CITEs es un orgullo para la provincia de Santa Fe; y los directivos ya me comunicaron sobre las futuras ampliaciones que van a estar desarrollando".Por su parte, Alejandro Simón recordó que en Sancor Seguros "buscamos modelos exitosos en el mundo y así logramos desarrollar nuestro Polo Tecnológico y de formación de recursos calificados en Sunchales y todo el país vinculados a la nanotecnología y biotecnología". Asimismo, remarcó que "estamos tratando de posicionar a la Argentina en lo que es el desarrollo del conocimiento y apoyar al crecimiento del país, esto se hace con inversión en ciencia y tecnología.Respecto a proyectos que están en marcha, Simón precisó que "en Sunchales, de la mano del INVAP de Bariloche, estamos haciendo desarrollos en lo que es nuevos materiales y medicina nuclear; y con Fundación Ineco -que tiene como referente al neurólogo Facundo Manes- todo lo que se relaciona a las neurociencias". "Además estamos trabajando con el fideicomiso financiero que hicimos el año pasado junto al Banco Interamericano de Desarrollo, por 24 millones de dólares, para fomentar más y mejores empresas que puedan aportar a nuevos cerebros argentinos en el mundo", puntualizó el CEO del grupo de seguros.Finalmente, Simón resaltó el compromiso con la salud en un escenario de pandemia al sostener que "a partir de un fuerte compromiso social y sanitario aportamos con la compra de ventiladores mecánicos, mascarillas y todo tipo de instrumental requerido en estos tiempos tan complejos".Por último, Panella agradeció la visita de Scioli al que reconoció su trayectoria en el deporte y en la política pero también elogió "todo lo que está haciendo en Brasil como embajador en favor de las empresas argentinas". "Esta prestigiosa visita se enmarca en la celebración de nuestros 75 años de actividad", cerró mientras Colombetti anticipó que Sancor Seguros firmó un acuerdo con Unesco Montevideo para desarrollar la enseñanza del cooperativismo en las escuelas, tal como lo hace en la Argentina, de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y también Brasil. En este último caso, necesitará de la colaboración del embajador para firmar un convenio con Unesco Brasil que permita canalizar las actividades."Otro pedido para Scioli es que nos visite cuando quiera" concluyó Panella la conferencia de prensa.