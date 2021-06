Fernández y una frase que empañó cita con Sánchez

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández y su par español, Pedro Sánchez, encabezaron ayer un encuentro con empresarios de ambos países y luego brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde el mandatario europeo reiteró su respaldo "absoluto" a la negociación del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París.A la vez, Fernández y Sánchez coincidieron en que las vacunas son el modo de superar la pandemia, por lo que reclamaron igualdad en el acceso para todos los países del mundo y hablaron de "socialización global".Durante en encuentro con empresarios, Sánchez remarcó que "claramente España va a estar siempre del lado de Argentina en sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París". "El apoyo es absoluto y total", recalcó el español, que también expresó: "Quiero trasladarte Presidente que vas a tener todo nuestro apoyo, para que desde el punto de vista multilateral dar una respuesta a los países en desarrollo".Según Sánchez, "la mejor política económica para nuestros países es acelerar el proceso de vacunación". "En ese sentido, claro que aplaudimos el anuncio del presidente de Estados Unidos Joe Biden de levantar las patentes, pero no es suficiente. Tenemos que trasladar tecnología y acelerar la distribución de esas vacunas", enfatizó el español.A su turno, Fernández destacó que ambos tienen "una mirada del mundo muy parecida" y siempre han "hablado de la necesidad de hablar del día después de la pandemia".Luego, en conferencia de prensa conjunta al aire libre en Casa Rosada, Sánchez reiteró que están de acuerdo con Fernández con contribuir en facilitar el acceso igualitario a las vacunas. Además, dijo que él y Fernández son "parecidos" y tienen ideas similares para "enfrentar los desafíos". "La sola presencia nuestra en Buenos Aires si demuestra algo es el respaldo mutuo de ambos gobiernos", destacó.CITA POLEMICAAlberto Fernández generó polémica en las redes sociales por una cita que hizo sobre el origen de "los mexicanos, los brasileros y los argentinos", que se la atribuyó a Octavio Paz, pero era parte de una canción de Litto Nebbia. "Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de Europa, y así construimos nuestra sociedad", señaló el mandatario nacional durante una conferencia conjunta con su par español, Pedro Sánchez en Casa Rosada.No obstante, la cita no es del Premio Nobel de Literatura sino de una canción de Litto Nebbia, de quien Alberto Fernández es amigo y fanático. Se trata de la letra de la canción "Llegamos de los barcos", que dice: "Los brasileros salen de la selva / los mexicanos vienen de los indios / pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos".La referencia del Presidente generó revuelo en las redes sociales y también algunos dirigentes de la oposición salieron a cuestionarlo. Pero donde más repercusión tuvo fue en los medios de Brasil y México que cuestionaron a Alberto Fernández."Quiero pedirle Sr. Presidente @alferdez que pida disculpas por su ignorancia y por ende, consecuente discriminación con los pueblos originarios, con los países de la región y con todos los argentinos y argentinas. Cada vez que ofende mancha su investidura, no se olvide", subrayó la diputada nacional de la UCR Karina Banfi.A su vez, el radical Suárez Lastra expresó: "Siempre hay un escalón más para el presidente en la escalera del ridículo y la vergüenza. Ofende a países hermanos y queda como un ignorante. Ni profesor ni científico".Más tarde Fernández expresó sus disculpas ante las críticas que generó una cita suya sobre los orígenes de los mexicanos, los brasileños y los argentinos. "A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas", se disculpó el jefe de Estado.