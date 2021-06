La gran satisfacción del alemán Sebastian Vettel

Sebastian Vettel subió al podio en el segundo escalón con el Aston Martin y fue elegido como "El piloto del día" por el público en el Gran Premio de Azerbaiyán.Tras 26 carreras, Sebastian Vettel volvió a ocupar el lugar de escolta en el Mundial de Fórmula 1 (lo había sido de Lewis Hamilton en México 2019) y llevó a Aston Martin a su mejor resultado desde que compite en la especialidad."¡Este es un gran día! Esto significa mucho. Estoy en la luna, no esperábamos un podio cuando llegamos aquí", reconoció el alemán de 33 años, quien cuenta con 122 podios (53 victorias) en 263 presentaciones.Vettel se colocó en el undécimo cajón de la grilla en este Gran Premio de Azerbaiyán y fue trepando en el pelotón por incidentes que protagonizaron distintos competidores y por méritos propios."Significa mucho para mí este podio. Ha sido un comienzo difícil para nosotros, pero teníamos buen ritmo y hemos realizado una buena salida. He cuidado los neumáticos, he tenido buen ritmo y he ido avanzando posiciones", comentó Vettel.Los fuertes despistes de Max Verstappen y Lance Stroll, en el Gran Premio de Azerbaiyán, encendieron las alarmas en Pirelli Motorsport porque los dos fueron en plena recta principal con los compuestos C3, los más duros.Sin embargo, Mario Isola, director deportivo de la marca italiana que provee los neumáticos de la Fórmula 1, no descartó que distintos elementos en la pista hayan provocado sendos reventones."Obviamente, tenemos que hacer una investigación, eso está claro. Lo que he recopilado hasta ahora son solamente indicios preliminares. Fue un reventón repentino, tanto para Lance como para Max, sin ningún aviso. Fueron en el neumático trasero izquierdo, que no es el más estresado aquí", explicó.