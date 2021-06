Mariela Delgado estará en los Juegos Paralímpicos

El ciclismo adaptado argentino recibió la notificación oficial de sus clasificados a los Juegos Paralímpicos de Tokio y tanto Mariela Delegado, reciente campeona de la Copa del Mundo en Bélgica; como Rodrigo López y el tándem conformado por Maximiliano Gómez – Sebastián Tolosa aseguraron su plaza.“Ahora sí puedo respirar profundo, sabía que la clasificación era posible pero no estaba tranquila hasta tener la confirmación. Estoy sumamente contenta y enfocada en lo que va a venir, ahora tengo el Mundial de Portugal por delante, mi última cita antes de Tokio. Estoy con mucha ilusión, mejor y más madura que en la previa de Río 2016”, contó Delgado al sitio oficial de la Secretaría de Deporte de la Nación, desde la bella Caiscais, en Portugal; con la mira puesta en los Juegos Paralímpicos donde intentará ganar la medalla que se le negó por muy poco hace cinco años en Brasil.Y la ciclista misionera formada deportivamente en el Club Ciclista de Rafaela, prosiguió: “La experiencia de Río me dejó enseñanzas, ahora me conozco más y también conozco mucho más a mis competidoras. Mi situación personal también es diferente y ahora tengo otro recorrido deportivo. Quiero llegar en mi mejor nivel a Tokio; sólo pienso en competir en este Mundial (10 al 13 de junio), tengo muchas ganas, y tener cada vez más roce”.