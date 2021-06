Campazzo aportó, pero Denver perdió

BUENOS AIRES, 9 (NA) - El característico empuje del base cordobés Facundo Campazzo no le alcanzó a los Denver Nuggets que tropezaron como visitantes en el primer encuentro de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA frente a los Phoenix Suns por 122 a 105. El argentino cerró una planilla con 36 minutos, en el que su rendimiento fue de mayor a menor, como el del resto del equipo, y donde anotó 14 puntos, con seis asistencias y cuatro rebotes.

Fue la mejor marca de puntos de Campazzo en éstos primeros Playoffs que disputa en la NBA estadounidense. Incluso los Nuggets se fueron al frente al entretiempo, cuando ganaban por 58-57, pero no pudieron mantener el ritmo y quedaron abajo en la serie al mejor de siete encuentros.

En la remontada de los Suns, los puntos fuertes estuvieron en Mikal Bridges, quien hizo 23 puntos, y Chris Paul, que anotó 21 puntos, 14 de ellos en el último cuarto. Denver tendrá una rápida revancha ya que el segundo juego de la serie está previsto para este miércoles a las 22:30 (hora argentina).



SIGUE PEREZ EN LA U19

Desde el próximo lunes 14, hasta el domingo 26, en las instalaciones del Cenard, el seleccionado argentino realizará la tercera y última etapa en los trabajos de cara al Mundial U19 que se desarrollará del 3 al 11 de julio en Riga, Letonia. Será la tercera concentración del equipo en lo que va del año.Para esta oportunidad, el cuerpo técnico que conduce Daniel Farabello dispuso la convocatoria de 18 jugadores (entre ellos el base Mateo Pérez, de Libertad de Sunchales) misma cantidad que en la segunda, pero con algunos cambios. Tres jugadores fueron desafectados y en su lugar se sumarán chicos que se desempeñan en el exterior. Se trata de Mateo Díaz, Augusto Roveres y Lucas Sigismonti.

Tras 13 días de intensivos trabajos, el cuerpo técnico definirá los 12 jugadores que integrarán el plantel definitivo e inmediatamente después partirán rumbo a Letonia.

Argentina integrará el Grupo C junto a Francia, Corea y España. El ansiado debut llegará el sábado 3 de julio a las 8.30 (hora argentina) ante España.