Atlético presentará un solo cambio frente a Gimnasia

El plantel de Atlético de Rafaela viajó anoche a Jujuy para enfrentar este jueves, desde las 14, a Gimnasia y Esgrima en uno de los partidos correspondientes a la 11ª fecha de la Primera Nacional. El partido, enmarcado en la programación de la Zona B, será arbitrado por Lucas Novelli.En la víspera el técnico Walter Otta terminó de darle forma en el último entrenamiento en Rafaela a la formación que volverá a la competencia, tras aquel empate con Tristán Suárez 2 a 2 de mediados de mayo en el Monumental. Finalmente, en relación a ese encuentro, habrá un solo cambio que será el ingreso de Facundo Soloa, recuperado de su lesión, por Federico Recalde. Con la tranquilidad que todos los hisopados obligatorios en la previa al viaje dieron negativos, el DT podrá poner en el estadio "23 de Agosto" los protagonistas que pretendía.Por lo tanto, la formación titular será con Guillermo Sara; Cristian Chimino, Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Roque Ramirez; Ayrto Portillo, Facundo Soloa, Emanuel Molina y Guillermo Funes; Juan Cruz Esquivel y Clauio Bieler. Para el banco de suplentes viajaron Nahuel Pezzini, Cristian González, Braian Calderara, Recalde, Marcos Giménez, Enzo Avaro, Alex Luna, Germán Lesman y Darío Rostagno.Ya en tierras jujeñas, por la tarde el plantel tiene previsto de moverse de manera liviana para esperar el encuentro que se disputará mañana.EL RIVALArnaldo Sialle tiene listo el once titular que tendría dos modificaciones en comparación al último partido.Se daría el regreso al equipo de Ortigoza por el lesionado Quinteros; mientras que en la defensa ya cumplió su fecha de suspensión Guillermo Cosaro, por lo que retornará al lateral izquierdo en lugar de Adrián Torres.Entonces la formación titular del "Lobo" sería: Fernando Otarola; Álvaro Cazula, Diego López, Emir Faccioli, Guillermo Cosaro; Iván Ortigoza, Emmanuel García, Lautaro Bellegia, Francisco Gatti; Leandro González y Facundo Suárez. De igual manera García y Cazula no se entrenaron con normalidad, pero llegarían en condiciones al partido.CON LA GLORIAAyer se dio a conocer el cronograma para la fecha 12 que se jugará la semana venidera. El partido en el que Atlético de Rafaela recibirá a Instituto de Córdoba, se disputará el jueves 17 de junio a las 15 horas.EMPIEZA LA FECHAGüemes de Santiago del Estero, único puntero de la Zona B del certamen de la Primera Nacional será local hoy ante Villa Dálmine, único equipo que aún no ganó en la temporada, en la reanudación de la 11ma. fecha tras el paréntesis por el aislamiento que generó la pandemia de coronavirus. El encuentro se jugará a partir de las 16 en el estadio Arturo Miranda en la capital santiagueña con el arbitraje de Maximiliano Ramírez.Hoy también jugarán por la Zona B Tristán Suárez - Guillermo Brown (a las 15, Mariano Negrete) e Instituto . Independiente Rivadavia (15.30 por TyC Sports, Nazareno Arasa). Por la Zona A jugarán Gimnasia de Mendoza - San Martín de Tucumán (21.10 por TyC Sports, Bruno Bocca), recordando que en este grupo el 21 de mayo Quilmes le había ganado por 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero.