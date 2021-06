Extraditarán al golfista "Pato" Cabrera desde Brasil: está detenido por violencia

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El golfista cordobés Angel "Pato" Cabrera será extraditado en las próximas horas por Interpol desde Brasil, donde se encuentra detenido en una cárcel de Río de Janeiro desde enero pasado, para afrontar el juicio en su contra por las causas que enfrenta por violencia de género y amenazas.

La fuerza dependiente de Policía Federal lo trasladará hasta Foz de Iguazú este martes y luego hasta Córdoba, en horas del miércoles, donde será alojado en la cárcel de Bouwer.

"Brasil concedió el pedido de la Argentina para traerlo, él aceptó voluntariamente ser trasladado a Córdoba, de manera que facilitó el trámite", explicó el abogado del golfista, Carlos Hairabedian, en declaraciones a Todo Noticias.

En la provincia mediterránea será juzgado por la jueza Mónica Traballini, de la Cámara 2° del Crimen, bajo la acusación de la fiscal Laura Battistelli.

La última denuncia la realizó Cecilia Torres Mana, ex pareja del golfista, el 5 de mayo, mientras Cabrera esperaba por su extradición: en esta oportunidad, fue por "amenazas de muerte", que se sumó a la causa anterior por violencia de género.

Cabrera estuvo prófugo en Estados Unidos y debió abandonar el país norteamericano porque se le venció la Visa, por lo que a principios de este año fue detenido en Río de Janeiro.

"El no se escapó a ningún lado, fue a jugar torneos como profesional que es. Los tenía previsto con anterioridad y entendía que no había ninguna prohibición para salir del país porque ya en otra oportunidad lo había hecho mientras se tramitaba la causa", sostuvo el letrado.

La mujer policía Torres Mana lo denunció por presunta coacción al decirle que iba a "terminar en el cementerio" si lo denunciaba, mientras que en enero la mujer afirmó que el golfista la amenazó de muerte.

"Sus denunciantes son personas que han tenido relaciones sentimentales con él, tratándolo de una persona muy drástica.

Las denuncias vienen desde hace tiempo y él estaba excarcelado porque los hechos que se le atribuyen son insignificantes, son lesiones leves. Se ha hecho una novela de algo sin ninguna importancia y todo por no haber estado en el momento en el que lo citó la Justicia", agregó el abogado del "Pato".

Cabrera, que este lunes fue sometido a los controles médicos de rutina y arribaría a Córdoba este miércoles, recién será extraditado este mes debido a que antes fue imposible por las restricciones impuestas por la pandemia.