Robaron en Pilar, y no lograron las detenciones

Pese a un interesante despliegue policíaco llevado a cabo por efectivos de la Unidad Regional V de Policía en jurisdicción de Aurelia, no se logró la captura de dos ladrones. Estaban armados, y huyeron en dos bicicletas.

Efectivos de varias dependencias adscriptas a la Unidad Regional V de Policía de nuestra ciudad, tomaron conocimiento sobre un hecho contra la propiedad -a mano armada- ocurrido en la localidad de Pilar, en el vecino departamento Las Colonias, donde resultó víctima Alvaro Gamarra, de 41 años de edad y domicilio en la calle Güemes al 1200.En consecuencia, debido al pedido de colaboración emanado desde la Policía pilarense, se desplegó un importante operativo "cerrojo" en jurisdicción de Aurelia,En definitiva, en dicho contexto se logró el secuestro de las bicicletas en la que huyeron los dos malvivientes -una de ellas perteneciente al vecino de Pilar damnificado-, y una prenda de vestir (un camperón que quedó enganchado en un alambrado), en tanto no se logró la captura de los delincuentes que huyeron a través de la zona rural.Tampoco se obtuvo el secuestro del arma utilizada, ni el teléfono celular sustraído a la víctima junto a su bicicleta.Por otra parte, de acuerdo a lo conocido por LA OPINION al cierre de la presente edición, se trabajaba sobre algunas pistas que podrían conducir a la captura de los ladrones, que evidentemente no contaron con una logística que garantice una huida sin sobresaltos.Extraoficialmente, se supo que en en la ciudad Sunchales fue detenido un vecino porque habría intentado lesionar a un sujeto con un objeto cortante, y trascendió que la agresión sería en represalia por un robo experimentado poco antes por un familiar.Según la versión, un malviviente armado con un cuchillo sustrajo un teléfono celular en una vivienda, y en un momento fue interceptado por quien trató de hacer justicia por mano propia.En dicho escenario se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego empuñadas por uniformados locales, y en definitiva se habría arrestado no al ladrón sino a quien actuó como justiciero civil, ya que el restante actor pudo zafar de la acción policíaca.